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Похитивший автобус стамбулец пытался проникнуть в комплекс Эрдогана
Похитивший автобус стамбулец пытался проникнуть в комплекс Эрдогана - РИА Новости, 05.01.2024
Похитивший автобус стамбулец пытался проникнуть в комплекс Эрдогана
Подозреваемый в похищении школьного автобуса в Стамбуле пытался проникнуть на территорию президентского комплекса в турецкой столице – Анкаре, передал телеканал РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T22:28
2024-01-05T22:28
2024-01-05T22:28
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АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Подозреваемый в похищении школьного автобуса в Стамбуле пытался проникнуть на территорию президентского комплекса в турецкой столице – Анкаре, передал телеканал NTV. В четверг в Стамбуле неизвестный похитил школьный автобус с 10 школьниками и хостесом. Подозреваемый сначала высадил студентов, а затем бросил транспортное средство и скрылся. Школьники здоровы, а похищенный автобус был найден брошенным в Пендике (район Стамбула). "Человек, похитивший школьный автобус в Стамбуле, был пойман при попытке проникнуть в президентский комплекс в Анкаре. Утверждается, что он был задержан, когда был остановлен президентской охраной у ворот комплекса и сказал: "Я угнал школьный автобус, чтобы приехать сюда", - передал телеканал. Подозреваемый, который, как выяснилось, имеет 13 судимостей за порчу имущества, открытую кражу, кражу с рабочего места, хранение наркотиков, был направлен в суд. При этом не уточняется, каким образом похитивший автобус в Стамбуле прибыл в Анкару.
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в мире, стамбул, анкара (провинция)
В мире, Стамбул, Анкара (провинция)
Похитивший автобус стамбулец пытался проникнуть в комплекс Эрдогана
Похитивший школьный автобус стамбулец пытался проникнуть в комплекс Эрдогана
АНКАРА, 5 янв – РИА Новости.
Подозреваемый в похищении школьного автобуса в Стамбуле пытался проникнуть на территорию президентского комплекса в турецкой столице – Анкаре, передал
телеканал NTV.
В четверг в Стамбуле неизвестный похитил школьный автобус с 10 школьниками и хостесом. Подозреваемый сначала высадил студентов, а затем бросил транспортное средство и скрылся. Школьники здоровы, а похищенный автобус был найден брошенным в Пендике (район Стамбула).
«
"Человек, похитивший школьный автобус в Стамбуле, был пойман при попытке проникнуть в президентский комплекс в Анкаре. Утверждается, что он был задержан, когда был остановлен президентской охраной у ворот комплекса и сказал: "Я угнал школьный автобус, чтобы приехать сюда", - передал телеканал.
Подозреваемый, который, как выяснилось, имеет 13 судимостей за порчу имущества, открытую кражу, кражу с рабочего места, хранение наркотиков, был направлен в суд. При этом не уточняется, каким образом похитивший автобус в Стамбуле прибыл в Анкару.
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