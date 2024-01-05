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Похитивший автобус стамбулец пытался проникнуть в комплекс Эрдогана

Похитивший автобус стамбулец пытался проникнуть в комплекс Эрдогана - РИА Новости, 05.01.2024

Похитивший автобус стамбулец пытался проникнуть в комплекс Эрдогана

Подозреваемый в похищении школьного автобуса в Стамбуле пытался проникнуть на территорию президентского комплекса в турецкой столице – Анкаре, передал телеканал РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T22:28

2024-01-05T22:28

2024-01-05T22:28

в мире

стамбул

анкара (провинция)

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АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Подозреваемый в похищении школьного автобуса в Стамбуле пытался проникнуть на территорию президентского комплекса в турецкой столице – Анкаре, передал телеканал NTV. В четверг в Стамбуле неизвестный похитил школьный автобус с 10 школьниками и хостесом. Подозреваемый сначала высадил студентов, а затем бросил транспортное средство и скрылся. Школьники здоровы, а похищенный автобус был найден брошенным в Пендике (район Стамбула). "Человек, похитивший школьный автобус в Стамбуле, был пойман при попытке проникнуть в президентский комплекс в Анкаре. Утверждается, что он был задержан, когда был остановлен президентской охраной у ворот комплекса и сказал: "Я угнал школьный автобус, чтобы приехать сюда", - передал телеканал. Подозреваемый, который, как выяснилось, имеет 13 судимостей за порчу имущества, открытую кражу, кражу с рабочего места, хранение наркотиков, был направлен в суд. При этом не уточняется, каким образом похитивший автобус в Стамбуле прибыл в Анкару.

https://ria.ru/20240104/samolet-1919687509.html

стамбул

анкара (провинция)

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в мире, стамбул, анкара (провинция)