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ВСУ отступили на ряде позиций под Артемовском, сообщил разведчик - РИА Новости, 05.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 05.01.2024 (обновлено: 10:11 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/artemovsk-1919769521.html
ВСУ отступили на ряде позиций под Артемовском, сообщил разведчик
ВСУ отступили на ряде позиций под Артемовском, сообщил разведчик - РИА Новости, 05.01.2024
ВСУ отступили на ряде позиций под Артемовском, сообщил разведчик
Подразделения ВСУ отодвинули свои позиции на нескольких участках на Артемовском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости командир группы спецназа Южной... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T06:35
2024-01-05T10:11
специальная военная операция на украине
россия
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вооруженные силы украины
в мире
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АРТЕМОВСК (ДНР), 5 янв — РИА Новости. Подразделения ВСУ отодвинули свои позиции на нескольких участках на Артемовском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости командир группы спецназа Южной группировки войск ВС России с позывным Дон. &quot;Последние изменения за две недели, раньше, если мы летали на два-три километра, то сейчас противник отошел вглубь свой обороны — мы летаем уже на три-четыре километра, при отходе враг окапывается (делает новые позиции. — Прим. ред.), но нам его все равно удается поразить&quot;, — отметил он.Операторы БПЛА ежедневно производят разведку местности. Зная местный ландшафт, при любом замеченном изменении и обнаружении цели на место вылетает FPV-дрон, который наносит удар по этим координатам."За сегодняшний день было семь вылетов, из них пять поражений", — сказал Дон.Он добавил, что за прошедшие сутки уничтожали в первую очередь блиндажи, где замечали изменения, например, перенатянутую маскировочную сеть, или обнаруживали движение личного состава противника.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.Как указал 19 декабря министр обороны Сергей Шойгу, при попытке прорвать фронт украинская армия потеряла 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов", а также 2348 бронемашин различного класса, из них 50 американских БМП Bradley.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Бойцы спецназа в новогодние праздники выполняют задачи в зоне спецоперации
Бойцы спецназа Южной группировки войск даже в новогодние праздники выполняют задачи в зоне спецоперации. В результате активной работы российской армии подразделения ВСУ вынуждены были отодвинуть свои позиции на ряде участков на артемовском направлении. Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой бойцов на данном участке.
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россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ отступили на ряде позиций под Артемовском, сообщил разведчик

Разведчик: ВСУ отодвинули позиции на ряде участков под Артемовском

Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 5 янв — РИА Новости. Подразделения ВСУ отодвинули свои позиции на нескольких участках на Артемовском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости командир группы спецназа Южной группировки войск ВС России с позывным Дон.
«

"Последние изменения за две недели, раньше, если мы летали на два-три километра, то сейчас противник отошел вглубь свой обороны — мы летаем уже на три-четыре километра, при отходе враг окапывается (делает новые позиции. — Прим. ред.), но нам его все равно удается поразить", — отметил он.

Операторы БПЛА ежедневно производят разведку местности. Зная местный ландшафт, при любом замеченном изменении и обнаружении цели на место вылетает FPV-дрон, который наносит удар по этим координатам.
"За сегодняшний день было семь вылетов, из них пять поражений", — сказал Дон.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он добавил, что за прошедшие сутки уничтожали в первую очередь блиндажи, где замечали изменения, например, перенатянутую маскировочную сеть, или обнаруживали движение личного состава противника.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
Как указал 19 декабря министр обороны Сергей Шойгу, при попытке прорвать фронт украинская армия потеряла 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов", а также 2348 бронемашин различного класса, из них 50 американских БМП Bradley.
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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