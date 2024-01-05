https://ria.ru/20240105/artemovsk-1919769521.html

ВСУ отступили на ряде позиций под Артемовском, сообщил разведчик

ВСУ отступили на ряде позиций под Артемовском, сообщил разведчик - РИА Новости, 05.01.2024

ВСУ отступили на ряде позиций под Артемовском, сообщил разведчик

Подразделения ВСУ отодвинули свои позиции на нескольких участках на Артемовском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости командир группы спецназа Южной... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T06:35

2024-01-05T06:35

2024-01-05T10:11

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АРТЕМОВСК (ДНР), 5 янв — РИА Новости. Подразделения ВСУ отодвинули свои позиции на нескольких участках на Артемовском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости командир группы спецназа Южной группировки войск ВС России с позывным Дон. "Последние изменения за две недели, раньше, если мы летали на два-три километра, то сейчас противник отошел вглубь свой обороны — мы летаем уже на три-четыре километра, при отходе враг окапывается (делает новые позиции. — Прим. ред.), но нам его все равно удается поразить", — отметил он.Операторы БПЛА ежедневно производят разведку местности. Зная местный ландшафт, при любом замеченном изменении и обнаружении цели на место вылетает FPV-дрон, который наносит удар по этим координатам."За сегодняшний день было семь вылетов, из них пять поражений", — сказал Дон.Он добавил, что за прошедшие сутки уничтожали в первую очередь блиндажи, где замечали изменения, например, перенатянутую маскировочную сеть, или обнаруживали движение личного состава противника.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.Как указал 19 декабря министр обороны Сергей Шойгу, при попытке прорвать фронт украинская армия потеряла 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов", а также 2348 бронемашин различного класса, из них 50 американских БМП Bradley.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20231229/poteri-1918962199.html

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Бойцы спецназа в новогодние праздники выполняют задачи в зоне спецоперации Бойцы спецназа Южной группировки войск даже в новогодние праздники выполняют задачи в зоне спецоперации. В результате активной работы российской армии подразделения ВСУ вынуждены были отодвинуть свои позиции на ряде участков на артемовском направлении. Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой бойцов на данном участке. 2024-01-05T06:35 true PT2M55S

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