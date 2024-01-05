https://ria.ru/20240105/arest-1919813087.html

В Челябинске арестовали последнего фигуранта конфликта с участником СВО

В Челябинске арестовали последнего фигуранта конфликта с участником СВО - РИА Новости, 05.01.2024

В Челябинске арестовали последнего фигуранта конфликта с участником СВО

Еще одному участнику конфликта 1 января в Челябинске суд избрал меру пресечения, он арестован до 3 марта, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:29

2024-01-05T13:29

2024-01-05T13:29

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 янв – РИА Новости. Еще одному участнику конфликта 1 января в Челябинске суд избрал меру пресечения, он арестован до 3 марта, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщало ГУМВД России по региону, утром 1 января группа молодых людей в состоянии опьянения во дворе Советского района высказывала оскорбления в адрес мужчин и их спутниц. В дальнейшем молодые люди нанесли несколько ударов потерпевшим, один из которых является участником специальной военной операции. Полицейскими в короткие сроки участники конфликта, молодые люди в возрасте 17-18 лет, были установлены и задержаны. Как сообщало СУСК, суд избрал двоим обвиняемым меру пресечения в виде домашнего ареста. Позже был задержан последний участник конфликта - 21-летний ранее судимый за кражу и разбой челябинец. "Прокуратура области поддержала ходатайство следователя СУСК об избрании меры пресечения 21-летнему местному жителю, обвиняемому по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Суд с учетом позиции прокурора избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта 2024 года", - говорится в сообщении. Кроме того, по сведениям надзорного органа, прокуратурой внесено апелляционное представление, в котором поставлен вопрос об отмене решений суда, которыми двум фигурантам была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, и направлении на новое судебное рассмотрение.

https://ria.ru/20231226/izbienie-1918278755.html

челябинск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, челябинск