ЕК готовит альтернативы при провале переговоров по финансированию Украины
ЕК готовит альтернативы на случай провала переговоров по финансированию Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА новости. Еврокомиссия (ЕК) готовит альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС на случай провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
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"Конечно, лучшим решением было бы достижение консенсуса всеми 27 странами. Но мы должны подготовить и другие варианты. Сейчас мы готовим операционные решения", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе по случаю начала председательства Бельгии в Совете ЕС.
По ее словам, перечисленных в конце прошлого года средств должно хватить Украине для покрытия расходов в начале 2024 года. "Важно понимать, что непосредственно перед Рождеством мы перевели последний транш нашей помощи Украине (1,5 млрд евро - ред.) за 2023 год в размере 18 млрд евро, что поможет профинансировать расходы в начале этого года", - сказала глава ЕК. Однако, по ее словам, решение о новом финансировании для Киева должно быть принято как можно скорее.
На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. При этом премьер-министр Виктор Орбан не стал голосовать против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, но предупредил, что у Венгрии еще будет "75 возможностей" заблокировать этот процесс.
Новый саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Украины должен пройти 1 февраля в Брюсселе.