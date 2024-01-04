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В Японии после землетрясений подтвердили гибель 78 человек - РИА Новости, 04.01.2024
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11:05 04.01.2024 (обновлено: 15:10 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/zemletryasenie-1919678744.html
В Японии после землетрясений подтвердили гибель 78 человек
В Японии после землетрясений подтвердили гибель 78 человек - РИА Новости, 04.01.2024
В Японии после землетрясений подтвердили гибель 78 человек
В Японии подтвердили гибель 78 человек после серии мощных землетрясений, заявил премьер-министр Фумио Кисида на первой в наступившем году пресс-конференции, ее... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T11:05
2024-01-04T15:10
в мире
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 4 янв — РИА Новости. В Японии подтвердили гибель 78 человек после серии мощных землетрясений, заявил премьер-министр Фумио Кисида на первой в наступившем году пресс-конференции, ее транслировали все ведущие телеканалы страны.&quot;В результате землетрясений в префектуре Исикава 1 января подтверждена гибель 78 человек, шесть человек считаются пропавшими без вести, не удается установить связь с 51 человеком, 29 человек серьезно пострадали, еще 231 человек получил легкие травмы&quot;, — уточнил он.Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений в некоторых регионах на западном побережье Японии объявили угрозу большого цунами.Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии более чем в 32 тысячах домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Также зафиксировали повреждения дорожного полотна.Землетрясение стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда начали вести подобную статистику.
https://ria.ru/20240104/yaponiya-1919650584.html
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в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
В Японии после землетрясений подтвердили гибель 78 человек

В Японии после землетрясений подтвердили гибель 78 человек, пострадали 260

© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 янв — РИА Новости. В Японии подтвердили гибель 78 человек после серии мощных землетрясений, заявил премьер-министр Фумио Кисида на первой в наступившем году пресс-конференции, ее транслировали все ведущие телеканалы страны.
«

"В результате землетрясений в префектуре Исикава 1 января подтверждена гибель 78 человек, шесть человек считаются пропавшими без вести, не удается установить связь с 51 человеком, 29 человек серьезно пострадали, еще 231 человек получил легкие травмы", — уточнил он.

Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений в некоторых регионах на западном побережье Японии объявили угрозу большого цунами.
Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии более чем в 32 тысячах домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Также зафиксировали повреждения дорожного полотна.
Землетрясение стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда начали вести подобную статистику.
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
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