https://ria.ru/20240104/zemletryasenie-1919678744.html

В Японии после землетрясений подтвердили гибель 78 человек

В Японии после землетрясений подтвердили гибель 78 человек - РИА Новости, 04.01.2024

В Японии после землетрясений подтвердили гибель 78 человек

В Японии подтвердили гибель 78 человек после серии мощных землетрясений, заявил премьер-министр Фумио Кисида на первой в наступившем году пресс-конференции, ее... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T11:05

2024-01-04T11:05

2024-01-04T15:10

в мире

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 4 янв — РИА Новости. В Японии подтвердили гибель 78 человек после серии мощных землетрясений, заявил премьер-министр Фумио Кисида на первой в наступившем году пресс-конференции, ее транслировали все ведущие телеканалы страны."В результате землетрясений в префектуре Исикава 1 января подтверждена гибель 78 человек, шесть человек считаются пропавшими без вести, не удается установить связь с 51 человеком, 29 человек серьезно пострадали, еще 231 человек получил легкие травмы", — уточнил он.Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений в некоторых регионах на западном побережье Японии объявили угрозу большого цунами.Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии более чем в 32 тысячах домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Также зафиксировали повреждения дорожного полотна.Землетрясение стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда начали вести подобную статистику.

https://ria.ru/20240104/yaponiya-1919650584.html

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Варвара Скокшина

в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году