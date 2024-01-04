https://ria.ru/20240104/zaluzhnyy-1919742609.html

"Кем мне воевать?" Залужный вышел из себя во время выступления в Раде

"Кем мне воевать?" Залужный вышел из себя во время выступления в Раде - РИА Новости, 05.01.2024

"Кем мне воевать?" Залужный вышел из себя во время выступления в Раде

Главком ВСУ Валерий Залужный выступал крайне эмоционально во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде, сообщило издание NV.ua. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-04T20:58

2024-01-04T20:58

2024-01-05T00:01

политика

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный выступал крайне эмоционально во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде, сообщило издание NV.ua."Мне нужны люди. <…> Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите", — заявил украинский военачальник.Ранее президент страны Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.Также документ обязывает в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военный комиссариат независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов. Голосование по закону в первом чтении состоится 10-12 января.При этом украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда спорных вопросов.

https://ria.ru/20240104/ukraina-1919722924.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины