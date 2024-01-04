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"Кем мне воевать?" Залужный вышел из себя во время выступления в Раде - РИА Новости, 05.01.2024
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20:58 04.01.2024 (обновлено: 00:01 05.01.2024)
https://ria.ru/20240104/zaluzhnyy-1919742609.html
"Кем мне воевать?" Залужный вышел из себя во время выступления в Раде
"Кем мне воевать?" Залужный вышел из себя во время выступления в Раде - РИА Новости, 05.01.2024
"Кем мне воевать?" Залужный вышел из себя во время выступления в Раде
Главком ВСУ Валерий Залужный выступал крайне эмоционально во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде, сообщило издание NV.ua. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-04T20:58
2024-01-05T00:01
политика
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный выступал крайне эмоционально во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде, сообщило издание NV.ua.&quot;Мне нужны люди. &lt;…&gt; Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите&quot;, — заявил украинский военачальник.Ранее президент страны Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.Также документ обязывает в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военный комиссариат независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов. Голосование по закону в первом чтении состоится 10-12 января.При этом украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда спорных вопросов.
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политика, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Политика, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Кем мне воевать?" Залужный вышел из себя во время выступления в Раде

NV.ua: Залужный заявил о нехватке солдат в ВСУ и призвал депутатов идти на фронт

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный выступал крайне эмоционально во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде, сообщило издание NV.ua.
«

"Мне нужны люди. <…> Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите", — заявил украинский военачальник.

Ранее президент страны Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.
Также документ обязывает в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военный комиссариат независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов. Голосование по закону в первом чтении состоится 10-12 января.
При этом украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда спорных вопросов.
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ПолитикаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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