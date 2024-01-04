https://ria.ru/20240104/zaderzhka-1919695051.html
Red Wings объяснила задержку рейса из Москвы в Шри-Ланку
Red Wings объяснила задержку рейса из Москвы в Шри-Ланку - РИА Новости, 04.01.2024
Red Wings объяснила задержку рейса из Москвы в Шри-Ланку
Рейс авиакомпании Red Wings Москва - Хамбантота (Шри-Ланка) был задержан для обеспечения безопасности полётов, несколько пассажиров к настоящему времени... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T13:35
2024-01-04T13:35
2024-01-04T13:35
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings Москва - Хамбантота (Шри-Ланка) был задержан для обеспечения безопасности полётов, несколько пассажиров к настоящему времени отказались от полёта, идет процесс снятия их багажа, перевозчик делает все возможное для доставки пассажиров к месту назначения, сообщили РИА Новости в компании. Ранее Telegram-канал Shot написал, что более тринадцати часов пассажиры рейса Red Wings из Москвы на Шри-Ланку не могут вылететь из аэропорта Жуковский. Сообщалось, что самолет из Москвы в Хамбантоту должен был вылететь накануне в 22:20. "Для обеспечения безопасности полётов рейс WZ3077 Москва — Хамбантота был задержан. Пассажирам были предоставлены вода и горячее питание в соответствии с федеральным авиационными правилами. Желающим пассажирам с детьми был также предоставлен проход в бизнес-зал", - сообщили в авиакомпании. Там добавили, что после получения необходимых разрешений о технической исправности воздушного судна было принято решение о посадке пассажиров. "На данный момент несколько пассажиров отказались от полёта, идет процесс снятия их багажа. Авиакомпания делает все возможное, чтобы доставить пассажиров к месту назначения и приносит извинения за доставленные неудобства", - заключили в авиакомпании.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, москва, шри-ланка, жуковский
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Шри-Ланка, Жуковский
Red Wings объяснила задержку рейса из Москвы в Шри-Ланку
Red Wings объяснила задержку рейса в Шри-Ланку обеспечением безопасности полетов
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings Москва - Хамбантота (Шри-Ланка) был задержан для обеспечения безопасности полётов, несколько пассажиров к настоящему времени отказались от полёта, идет процесс снятия их багажа, перевозчик делает все возможное для доставки пассажиров к месту назначения, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее Telegram-канал Shot написал, что более тринадцати часов пассажиры рейса Red Wings из Москвы на Шри-Ланку не могут вылететь из аэропорта Жуковский
. Сообщалось, что самолет из Москвы в Хамбантоту должен был вылететь накануне в 22:20.
"Для обеспечения безопасности полётов рейс WZ3077 Москва — Хамбантота был задержан. Пассажирам были предоставлены вода и горячее питание в соответствии с федеральным авиационными правилами. Желающим пассажирам с детьми был также предоставлен проход в бизнес-зал", - сообщили в авиакомпании.
Там добавили, что после получения необходимых разрешений о технической исправности воздушного судна было принято решение о посадке пассажиров.
"На данный момент несколько пассажиров отказались от полёта, идет процесс снятия их багажа. Авиакомпания делает все возможное, чтобы доставить пассажиров к месту назначения и приносит извинения за доставленные неудобства", - заключили в авиакомпании.
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