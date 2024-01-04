https://ria.ru/20240104/zaderzhka-1919695051.html

Red Wings объяснила задержку рейса из Москвы в Шри-Ланку

Red Wings объяснила задержку рейса из Москвы в Шри-Ланку - РИА Новости, 04.01.2024

Red Wings объяснила задержку рейса из Москвы в Шри-Ланку

Рейс авиакомпании Red Wings Москва - Хамбантота (Шри-Ланка) был задержан для обеспечения безопасности полётов, несколько пассажиров к настоящему времени... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T13:35

2024-01-04T13:35

2024-01-04T13:35

туризм

новости - туризм

москва

шри-ланка

жуковский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854864318_0:143:3236:1964_1920x0_80_0_0_d5f43697003c9933eb890323bbfede64.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings Москва - Хамбантота (Шри-Ланка) был задержан для обеспечения безопасности полётов, несколько пассажиров к настоящему времени отказались от полёта, идет процесс снятия их багажа, перевозчик делает все возможное для доставки пассажиров к месту назначения, сообщили РИА Новости в компании. Ранее Telegram-канал Shot написал, что более тринадцати часов пассажиры рейса Red Wings из Москвы на Шри-Ланку не могут вылететь из аэропорта Жуковский. Сообщалось, что самолет из Москвы в Хамбантоту должен был вылететь накануне в 22:20. "Для обеспечения безопасности полётов рейс WZ3077 Москва — Хамбантота был задержан. Пассажирам были предоставлены вода и горячее питание в соответствии с федеральным авиационными правилами. Желающим пассажирам с детьми был также предоставлен проход в бизнес-зал", - сообщили в авиакомпании. Там добавили, что после получения необходимых разрешений о технической исправности воздушного судна было принято решение о посадке пассажиров. "На данный момент несколько пассажиров отказались от полёта, идет процесс снятия их багажа. Авиакомпания делает все возможное, чтобы доставить пассажиров к месту назначения и приносит извинения за доставленные неудобства", - заключили в авиакомпании.

https://ria.ru/20240104/samolet-1919687509.html

москва

шри-ланка

жуковский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, москва, шри-ланка, жуковский