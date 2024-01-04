https://ria.ru/20240104/yaguar-1919692094.html

В Петербурге показали, как ягуар играет с фантиком от куриной "конфеты"

В Петербурге показали, как ягуар играет с фантиком от куриной "конфеты" - РИА Новости, 04.01.2024

В Петербурге показали, как ягуар играет с фантиком от куриной "конфеты"

Ленинградский зоопарк показал видео, где черный ягуар Ричард, который получил на Новый год курицу, завернутую в подарочную упаковку в форме конфеты, играет с... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T13:13

2024-01-04T13:13

2024-01-04T15:28

санкт-петербург

ленинградский зоопарк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв — РИА Новости. Ленинградский зоопарк показал видео, где черный ягуар Ричард, который получил на Новый год курицу, завернутую в подарочную упаковку в форме конфеты, играет с "фантиком" после того, как отведал угощение. "Сегодня он получил часть своего праздничного угощения в виде курочки, полакомился сочными кусочками и, конечно, не забыл поиграть с подарочной упаковкой. Ведь какой котик не любит бумажки", — гласит подпись под роликом. На видео, которое опубликовано в Telegram-канале зоопарка, "конфету" с кусками курицы укрепляют на обрубке древесного ствола под еловой веткой. Сначала ягуар раздирает упаковку и уносит добычу в укромное место, чтобы съесть. Затем он переключает внимание на оберточную бумагу и играет с ней, как домашняя кошка с фантиком. Ленинградский зоопарк, один из старейших зоопарков в России, расположен в центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости и занимает территорию в четыре гектара. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных с разных уголков Земли.

https://ria.ru/20240104/tigr-1919646067.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, ленинградский зоопарк