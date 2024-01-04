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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 04.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщил телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T22:24

2024-01-04T22:24

2024-01-04T23:21

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

днепропетровская область

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщил телеканал "Общественное"."В Кривом Роге слышны звуки взрыва", — говорится в публикации в Telegram-канале.Сегодня днем власти города также сообщали о серии взрывов.Согласно информации онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области в 22:03 мск объявили воздушную тревогу. Также сообщается о сиренах в соседних Кировоградской и Николаевской областях.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Вместе с тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

днепропетровская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы украины, россия