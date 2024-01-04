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Выборы в Британии состоятся во второй половине года, заявил Сунак
Выборы в Британии состоятся во второй половине года, заявил Сунак - РИА Новости, 04.01.2024
Выборы в Британии состоятся во второй половине года, заявил Сунак
Проведение новых всеобщих выборов в Великобритании запланировано на вторую половину этого года, заявил в четверг британский премьер-министр Риши Сунак. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T16:26
2024-01-04T16:26
2024-01-04T16:26
в мире
великобритания
риши сунак
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Проведение новых всеобщих выборов в Великобритании запланировано на вторую половину этого года, заявил в четверг британский премьер-министр Риши Сунак. Всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позднее января 2025 года. Ранее сообщалось, что они могут пройти уже весной 2024 года. "Моё рабочее предположение заключается в том, что мы проведем всеобщие выборы во второй половине этого года, а пока у меня есть много всего, над чем я хочу работать", - заявил Сунак в эфире телеканала Sky News. При этом британский премьер ушёл от ответа на вопрос о том, может ли он полностью исключить вероятность проведения новых выборов в мае. Вместо этого Сунак заявил о намерении снизить налоги для жителей, а также продолжать грамотно управлять экономикой и бороться с нелегальной миграцией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, риши сунак
В мире, Великобритания, Риши Сунак
Выборы в Британии состоятся во второй половине года, заявил Сунак
Премьер Британии Сунак: выборы в стране состоятся во второй половине года
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости.
Проведение новых всеобщих выборов в Великобритании запланировано на вторую половину этого года, заявил
в четверг британский премьер-министр Риши Сунак.
Всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позднее января 2025 года. Ранее сообщалось, что они могут пройти уже весной 2024 года.
"Моё рабочее предположение заключается в том, что мы проведем всеобщие выборы во второй половине этого года, а пока у меня есть много всего, над чем я хочу работать", - заявил Сунак в эфире телеканала Sky News.
При этом британский премьер ушёл от ответа на вопрос о том, может ли он полностью исключить вероятность проведения новых выборов в мае. Вместо этого Сунак заявил о намерении снизить налоги для жителей, а также продолжать грамотно управлять экономикой и бороться с нелегальной миграцией.
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