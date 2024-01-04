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Выборы в Британии состоятся во второй половине года, заявил Сунак

Выборы в Британии состоятся во второй половине года, заявил Сунак - РИА Новости, 04.01.2024

Выборы в Британии состоятся во второй половине года, заявил Сунак

Проведение новых всеобщих выборов в Великобритании запланировано на вторую половину этого года, заявил в четверг британский премьер-министр Риши Сунак. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T16:26

2024-01-04T16:26

2024-01-04T16:26

в мире

великобритания

риши сунак

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Проведение новых всеобщих выборов в Великобритании запланировано на вторую половину этого года, заявил в четверг британский премьер-министр Риши Сунак. Всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позднее января 2025 года. Ранее сообщалось, что они могут пройти уже весной 2024 года. "Моё рабочее предположение заключается в том, что мы проведем всеобщие выборы во второй половине этого года, а пока у меня есть много всего, над чем я хочу работать", - заявил Сунак в эфире телеканала Sky News. При этом британский премьер ушёл от ответа на вопрос о том, может ли он полностью исключить вероятность проведения новых выборов в мае. Вместо этого Сунак заявил о намерении снизить налоги для жителей, а также продолжать грамотно управлять экономикой и бороться с нелегальной миграцией.

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, риши сунак