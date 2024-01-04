https://ria.ru/20240104/vsu-1919699745.html

"Много потерь". ВСУ сделали шокирующее заявление после катастрофы у Днепра

"Много потерь". ВСУ сделали шокирующее заявление после катастрофы у Днепра - РИА Новости, 04.01.2024

"Много потерь". ВСУ сделали шокирующее заявление после катастрофы у Днепра

Бойцы Вооруженных сил Украины пожаловались на тяжелые потери после безрезультатной миссии у Днепра, сообщает Washington Post. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:25

2024-01-04T14:25

2024-01-04T14:25

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил Украины пожаловались на тяжелые потери после безрезультатной миссии у Днепра, сообщает Washington Post."Мы несем много потерь. Мы просто теряем людей, а результата никакого", — цитируют украинского военного журналисты.По словам солдат, участвовавших в операции по переправе через Днепр, их миссия не увенчалась успехом: они понесли потери при попытке переправиться через реку, и даже после этого они попали под артиллерийский обстрел, потеряв еще больше людей.По мнению некоторых военных, подобные операции не стоят их жизней, но, как отметили журналисты, украинскому руководству необходимо показать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи.Ранее в Минобороны России сообщали, что подразделения войск Украины не оставляют попыток высадки на левый берег Днепра, но уничтожаются на подходе.

https://ria.ru/20240104/detali-1919692705.html

https://ria.ru/20240104/tsel-1919683212.html

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в мире, украина, днепр (город), россия, днепр (река), политика, вооруженные силы украины