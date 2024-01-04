https://ria.ru/20240104/vsu-1919642949.html

Идеолог Майдана узнал мысли Зеленского и пришел в ужас

Идеолог Майдана узнал мысли Зеленского и пришел в ужас - РИА Новости, 04.01.2024

Идеолог Майдана узнал мысли Зеленского и пришел в ужас

Своей политикой Владимир Зеленский сеет раздор между армией и мирными жителями страны, заявил украинский философ и политолог Сергей Дацюк в интервью каналу... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T02:15

2024-01-04T02:15

2024-01-04T02:16

украина

владимир зеленский

вооруженные силы сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468355_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_9a62d936b6aad28e351f1905d41c523e.jpg

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Своей политикой Владимир Зеленский сеет раздор между армией и мирными жителями страны, заявил украинский философ и политолог Сергей Дацюк в интервью каналу "Дикий live"."В своем недавнем интервью Зеленский дал понять, что очень злится не из-за успехов своих врагов, и даже не из-за отсутствия успехов на поле боя. Якобы Зеленский раздражен нестабильностью союзников, но в основном он ставит ударение на отстраненности части украинцев к самому процессу", — посетовал Дацюк.Никто, по словам эксперта, не пытается выстроить на Украине цельное солидарное общество. Такая политика украинского лидера, отметил философ, приведет страну к катастрофе.""Он (Зеленский. — Прим. ред.) не строит солидарную экономику, и не задумывается, как ее построить во время войны. Люди не отстранены, когда их считают тылом, когда на них строят всю экономику. <...> Он же сам выстраивал этот раскол — есть фронт, есть тыл. Между ними раскол, на котором и процветает коррупция и воровство. Нормальное клановое общество, разделенное и расколотое", — подчеркнул Дацюк.Ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер рассказал, что военные на Украине могут заполучить власть, так как Зеленский и его приближенные некомпетентны.

https://ria.ru/20240104/vsu-1919642104.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, владимир зеленский, вооруженные силы сша, в мире