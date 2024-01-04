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Идеолог Майдана узнал мысли Зеленского и пришел в ужас - РИА Новости, 04.01.2024
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02:15 04.01.2024 (обновлено: 02:16 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/vsu-1919642949.html
Идеолог Майдана узнал мысли Зеленского и пришел в ужас
Идеолог Майдана узнал мысли Зеленского и пришел в ужас - РИА Новости, 04.01.2024
Идеолог Майдана узнал мысли Зеленского и пришел в ужас
Своей политикой Владимир Зеленский сеет раздор между армией и мирными жителями страны, заявил украинский философ и политолог Сергей Дацюк в интервью каналу... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T02:15
2024-01-04T02:16
украина
владимир зеленский
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Своей политикой Владимир Зеленский сеет раздор между армией и мирными жителями страны, заявил украинский философ и политолог Сергей Дацюк в интервью каналу "Дикий live"."В своем недавнем интервью Зеленский дал понять, что очень злится не из-за успехов своих врагов, и даже не из-за отсутствия успехов на поле боя. Якобы Зеленский раздражен нестабильностью союзников, но в основном он ставит ударение на отстраненности части украинцев к самому процессу", — посетовал Дацюк.Никто, по словам эксперта, не пытается выстроить на Украине цельное солидарное общество. Такая политика украинского лидера, отметил философ, приведет страну к катастрофе.&quot;&quot;Он (Зеленский. — Прим. ред.) не строит солидарную экономику, и не задумывается, как ее построить во время войны. Люди не отстранены, когда их считают тылом, когда на них строят всю экономику. &lt;...&gt; Он же сам выстраивал этот раскол — есть фронт, есть тыл. Между ними раскол, на котором и процветает коррупция и воровство. Нормальное клановое общество, разделенное и расколотое&quot;, — подчеркнул Дацюк.Ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер рассказал, что военные на Украине могут заполучить власть, так как Зеленский и его приближенные некомпетентны.
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украина, владимир зеленский, вооруженные силы сша, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы США, В мире
Идеолог Майдана узнал мысли Зеленского и пришел в ужас

Украинский философ Дацюк: Зеленский разжигает вражду между ВСУ и тылом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Своей политикой Владимир Зеленский сеет раздор между армией и мирными жителями страны, заявил украинский философ и политолог Сергей Дацюк в интервью каналу "Дикий live".

Дацюк известен высказываниями в поддержку Майдана во времена госпереворота на Украине. Впоследствии он признал, что намеченные цели революции достичь не удалось.

"В своем недавнем интервью Зеленский дал понять, что очень злится не из-за успехов своих врагов, и даже не из-за отсутствия успехов на поле боя. Якобы Зеленский раздражен нестабильностью союзников, но в основном он ставит ударение на отстраненности части украинцев к самому процессу", — посетовал Дацюк.
Никто, по словам эксперта, не пытается выстроить на Украине цельное солидарное общество. Такая политика украинского лидера, отметил философ, приведет страну к катастрофе.
«

""Он (Зеленский. — Прим. ред.) не строит солидарную экономику, и не задумывается, как ее построить во время войны. Люди не отстранены, когда их считают тылом, когда на них строят всю экономику. <...> Он же сам выстраивал этот раскол — есть фронт, есть тыл. Между ними раскол, на котором и процветает коррупция и воровство. Нормальное клановое общество, разделенное и расколотое", — подчеркнул Дацюк.

Ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер рассказал, что военные на Украине могут заполучить власть, так как Зеленский и его приближенные некомпетентны.
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