Идеолог Майдана узнал мысли Зеленского и пришел в ужас
Украинский философ Дацюк: Зеленский разжигает вражду между ВСУ и тылом
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Своей политикой Владимир Зеленский сеет раздор между армией и мирными жителями страны, заявил украинский философ и политолог Сергей Дацюк в интервью каналу "Дикий live".
Дацюк известен высказываниями в поддержку Майдана во времена госпереворота на Украине. Впоследствии он признал, что намеченные цели революции достичь не удалось.
"В своем недавнем интервью Зеленский дал понять, что очень злится не из-за успехов своих врагов, и даже не из-за отсутствия успехов на поле боя. Якобы Зеленский раздражен нестабильностью союзников, но в основном он ставит ударение на отстраненности части украинцев к самому процессу", — посетовал Дацюк.
Никто, по словам эксперта, не пытается выстроить на Украине цельное солидарное общество. Такая политика украинского лидера, отметил философ, приведет страну к катастрофе.
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""Он (Зеленский. — Прим. ред.) не строит солидарную экономику, и не задумывается, как ее построить во время войны. Люди не отстранены, когда их считают тылом, когда на них строят всю экономику. <...> Он же сам выстраивал этот раскол — есть фронт, есть тыл. Между ними раскол, на котором и процветает коррупция и воровство. Нормальное клановое общество, разделенное и расколотое", — подчеркнул Дацюк.
Ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер рассказал, что военные на Украине могут заполучить власть, так как Зеленский и его приближенные некомпетентны.