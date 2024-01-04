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"Потеряли надежду": в США признали неприятную правду для Украины - РИА Новости, 05.01.2024
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11:18 04.01.2024 (обновлено: 02:02 05.01.2024)
https://ria.ru/20240104/vera-1919680266.html
"Потеряли надежду": в США признали неприятную правду для Украины
"Потеряли надежду": в США признали неприятную правду для Украины - РИА Новости, 05.01.2024
"Потеряли надежду": в США признали неприятную правду для Украины
США полностью утратили веру в победу Украины, поэтому подталкивают Киев на переговоры с Москвой, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-04T11:18
2024-01-05T02:02
в мире
сша
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. США полностью утратили веру в победу Украины, поэтому подталкивают Киев на переговоры с Москвой, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative."Пока украинцы переживают вторую зиму в конфликте, администрация Байдена, очевидно, отказалась от мыслей о победе Украины. &lt;…&gt; Вместо этого Вашингтон считает, что обе стороны (Россия и Украина. — Прим. ред.) должны вести переговоры", — отметил он.Бэндоу подчеркнул, что заявления США об Украине значительно изменились: если в начале боевых действий Белый дом говорил о захвате Крыма и поражении России, то теперь он настаивает на дипломатическом решении конфликта и сохранении за Москвой новых территорий."Вернуть Донбасс и Крым. Обезоружить Москву. &lt;…&gt; Сломить Россию. Однако теперь цель союзников скорее состоит в том, чтобы подготовить Киев к переговорам", — резюмировал он.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки Владимира Зеленского. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
https://ria.ru/20240104/dron-1919661604.html
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в мире, сша, украина, россия, рональд рейган, владимир зеленский, евросоюз, nbc
В мире, США, Украина, Россия, Рональд Рейган, Владимир Зеленский, Евросоюз, NBC
"Потеряли надежду": в США признали неприятную правду для Украины

Экс-советник Рейгана Бэндоу: США утратили веру в победу Украины и ждут диалог

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. США полностью утратили веру в победу Украины, поэтому подталкивают Киев на переговоры с Москвой, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative.
"Пока украинцы переживают вторую зиму в конфликте, администрация Байдена, очевидно, отказалась от мыслей о победе Украины. <…> Вместо этого Вашингтон считает, что обе стороны (Россия и Украина. — Прим. ред.) должны вести переговоры", — отметил он.
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Бэндоу подчеркнул, что заявления США об Украине значительно изменились: если в начале боевых действий Белый дом говорил о захвате Крыма и поражении России, то теперь он настаивает на дипломатическом решении конфликта и сохранении за Москвой новых территорий.
"Вернуть Донбасс и Крым. Обезоружить Москву. <…> Сломить Россию. Однако теперь цель союзников скорее состоит в том, чтобы подготовить Киев к переговорам", — резюмировал он.
Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки Владимира Зеленского. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
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