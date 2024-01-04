https://ria.ru/20240104/vera-1919680266.html

"Потеряли надежду": в США признали неприятную правду для Украины

"Потеряли надежду": в США признали неприятную правду для Украины - РИА Новости, 05.01.2024

"Потеряли надежду": в США признали неприятную правду для Украины

США полностью утратили веру в победу Украины, поэтому подталкивают Киев на переговоры с Москвой, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-04T11:18

2024-01-04T11:18

2024-01-05T02:02

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. США полностью утратили веру в победу Украины, поэтому подталкивают Киев на переговоры с Москвой, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative."Пока украинцы переживают вторую зиму в конфликте, администрация Байдена, очевидно, отказалась от мыслей о победе Украины. <…> Вместо этого Вашингтон считает, что обе стороны (Россия и Украина. — Прим. ред.) должны вести переговоры", — отметил он.Бэндоу подчеркнул, что заявления США об Украине значительно изменились: если в начале боевых действий Белый дом говорил о захвате Крыма и поражении России, то теперь он настаивает на дипломатическом решении конфликта и сохранении за Москвой новых территорий."Вернуть Донбасс и Крым. Обезоружить Москву. <…> Сломить Россию. Однако теперь цель союзников скорее состоит в том, чтобы подготовить Киев к переговорам", — резюмировал он.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки Владимира Зеленского. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.

https://ria.ru/20240104/dron-1919661604.html

https://ria.ru/20240104/usloviya-1919668104.html

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в мире, сша, украина, россия, рональд рейган, владимир зеленский, евросоюз, nbc