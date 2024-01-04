https://ria.ru/20240104/ukraina-1919715525.html

"Народ в шоке". В Киеве раскрыли, к чему привел неожиданный шаг Зеленского

"Народ в шоке". В Киеве раскрыли, к чему привел неожиданный шаг Зеленского - РИА Новости, 04.01.2024

"Народ в шоке". В Киеве раскрыли, к чему привел неожиданный шаг Зеленского

Жители Украины шокированы новым законопроектом о мобилизации, который предложило правительство страны, заявил журналист Максим Назаров в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T16:10

2024-01-04T16:10

2024-01-04T16:10

политика

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Жители Украины шокированы новым законопроектом о мобилизации, который предложило правительство страны, заявил журналист Максим Назаров в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Будет ли законопроект внесен в таком виде? <…> Десятое число уже скоро, вот оно, уже скоро. Что предложат народу? Народ в шоке до сих пор, реально в шоке. Люди на блокпостах объезжают окольными путями, потому что на блокпостах ищут уклонистов", — рассказал он.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря киевские власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.Также документ обязывает в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов. Голосование по закону в первом чтении состоится в Верховной раде 10-12 января.

https://ria.ru/20231227/naselenie-1918573445.html

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политика, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины