https://ria.ru/20240104/ukraina-1919688294.html
В Госдуме назвали позицию США по Украине лицемерием
В Госдуме назвали позицию США по Украине лицемерием - РИА Новости, 04.01.2024
В Госдуме назвали позицию США по Украине лицемерием
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал лицемерием позицию США по переговорам об урегулировании конфликта на Украине. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T12:35
2024-01-04T12:35
2024-01-04T12:35
в мире
сша
украина
михаил шеремет
джон кирби
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал лицемерием позицию США по переговорам об урегулировании конфликта на Украине. Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят готовности России к переговорам по Украине, и призвал конгресс одобрить запрос о новой помощи Киеву, подчеркнув, что у администрации не осталось возможности передавать Украине вооружения. "Видимо, что-то у западных кураторов пошло не по плану, и сегодняшний их политический визг говорит о том, что проект "Украина" дает большие сбои, вместо сдерживания России, напротив, стал обузой для США и тянет их на дно, что грозит им забвением, распадом и крахом. Поэтому миролюбивые речи Кирби не стоит воспринимать буквально, они не более чем очередное американское лицемерие", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, именно власти США спровоцировали и спонсируют конфликт на Украине, поэтому слышать из уст их представителей рассуждения о переговорах - странно и нелепо. "Украина нужна американцам для подлой стратегии по отторжению неотъемлемой части русского мира, используя свойственные им такие методы, как предательство, поглощение экономики, навязывание своих чуждых ценностей, подмену истории и в итоге - формирование новой нации в лице евроукров, ставших основой и биоматериалом для возрождения нацизма", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240104/ssha-1919683356.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_bfd304258db55cb7ccbc0e2968fc7388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, михаил шеремет, джон кирби, госдума рф
В мире, США, Украина, Михаил Шеремет, Джон Кирби, Госдума РФ
В Госдуме назвали позицию США по Украине лицемерием
Шеремет назвал позицию США по переговорам с Украиной лицемерием