https://ria.ru/20240104/ukraina-1919644921.html

Призвавшая убивать русских экс-депутат Рады набросилась на солдат ВСУ

Призвавшая убивать русских экс-депутат Рады набросилась на солдат ВСУ - РИА Новости, 04.01.2024

Призвавшая убивать русских экс-депутат Рады набросилась на солдат ВСУ

Солдаты ВСУ, общающиеся между собой на русском языке, негативно влияют на ход конфликта с Россией, заявила экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион в беседе с... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T02:27

2024-01-04T02:27

2024-01-04T05:45

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Солдаты ВСУ, общающиеся между собой на русском языке, негативно влияют на ход конфликта с Россией, заявила экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион в беседе с каналом ISLND TV."Каждое мгновение может быть решающим тогда, если, не дай бог, ты ранен, и над тобой кто-то стоит и говорит на московском языке. Что с тобой происходит, где чужой, где свой? Это граница между своими и чужими. Далее — рация. Ты по рации говоришь на московском языке. Как другие по рации должны сориентироваться, кто это?" — возмутилась Фарион.Ранее политик неоднократно высказывалась против использования русского языка украинцами и призывала к насилию по отношению к русскоговорящим. Так, боевиков "Азова"*, использующих русский, она назвала сбродом.Впоследствии за подобные высказывания СБУ открыла против Фарион уголовные дела по нескольким статьям. Также ее уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231029/farion-1905913339.html

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в мире, россия, ирина фарион, вооруженные силы украины, верховная рада украины, служба безопасности украины