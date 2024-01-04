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Призвавшая убивать русских экс-депутат Рады набросилась на солдат ВСУ - РИА Новости, 04.01.2024
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02:27 04.01.2024 (обновлено: 05:45 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/ukraina-1919644921.html
Призвавшая убивать русских экс-депутат Рады набросилась на солдат ВСУ
Призвавшая убивать русских экс-депутат Рады набросилась на солдат ВСУ - РИА Новости, 04.01.2024
Призвавшая убивать русских экс-депутат Рады набросилась на солдат ВСУ
Солдаты ВСУ, общающиеся между собой на русском языке, негативно влияют на ход конфликта с Россией, заявила экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион в беседе с... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T02:27
2024-01-04T05:45
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Солдаты ВСУ, общающиеся между собой на русском языке, негативно влияют на ход конфликта с Россией, заявила экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион в беседе с каналом ISLND TV."Каждое мгновение может быть решающим тогда, если, не дай бог, ты ранен, и над тобой кто-то стоит и говорит на московском языке. Что с тобой происходит, где чужой, где свой? Это граница между своими и чужими. Далее — рация. Ты по рации говоришь на московском языке. Как другие по рации должны сориентироваться, кто это?" — возмутилась Фарион.Ранее политик неоднократно высказывалась против использования русского языка украинцами и призывала к насилию по отношению к русскоговорящим. Так, боевиков "Азова"*, использующих русский, она назвала сбродом.Впоследствии за подобные высказывания СБУ открыла против Фарион уголовные дела по нескольким статьям. Также ее уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231029/farion-1905913339.html
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в мире, россия, ирина фарион, вооруженные силы украины, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Россия, Ирина Фарион, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
Призвавшая убивать русских экс-депутат Рады набросилась на солдат ВСУ

Ирина Фарион обвинила русскоговорящих солдат ВСУ в нарушении правил войны

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкИрина Фарион
Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Ирина Фарион. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Солдаты ВСУ, общающиеся между собой на русском языке, негативно влияют на ход конфликта с Россией, заявила экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион в беседе с каналом ISLND TV.
«
"Каждое мгновение может быть решающим тогда, если, не дай бог, ты ранен, и над тобой кто-то стоит и говорит на московском языке. Что с тобой происходит, где чужой, где свой? Это граница между своими и чужими. Далее — рация. Ты по рации говоришь на московском языке. Как другие по рации должны сориентироваться, кто это?" — возмутилась Фарион.
Ранее политик неоднократно высказывалась против использования русского языка украинцами и призывала к насилию по отношению к русскоговорящим. Так, боевиков "Азова"*, использующих русский, она назвала сбродом.
Впоследствии за подобные высказывания СБУ открыла против Фарион уголовные дела по нескольким статьям. Также ее уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника".
* Запрещенная в России террористическая организация.
Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Фарион потребовала "утилизировать" русскоязычное население Украины
29 октября 2023, 02:43
 
В миреРоссияИрина ФарионВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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