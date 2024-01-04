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Экс-министр экономики Украины предложил вариант мобилизации через лотерею - РИА Новости, 04.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:13 04.01.2024 (обновлено: 02:10 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/ukraina-1919641212.html
Экс-министр экономики Украины предложил вариант мобилизации через лотерею
Экс-министр экономики Украины предложил вариант мобилизации через лотерею - РИА Новости, 04.01.2024
Экс-министр экономики Украины предложил вариант мобилизации через лотерею
Экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов предложил обсудить вариант мобилизации в ВСУ посредством лотереи. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T01:13
2024-01-04T02:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
тимофей милованов
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов предложил обсудить вариант мобилизации в ВСУ посредством лотереи. "Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации - через лотерею или жеребьевку. Государство в случайном порядке вытаскивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие - нет. И делать так для каждой волны мобилизации. Что вы думаете?" - написал он в соцсетях. По словам Милованова, в ВСУ считают, что внутренних резервов у них недостаточно, поэтому идет принудительная мобилизация. В комментариях многие пользователи раскритиковали Милованова, назвали его слова популизмом, предложение - несправедливым, а самого экс-министра - человеком, разрушающим страну. Призывные лотереи практиковались, например, в США во время Вьетнамской войны, чтобы придать процедуре видимость справедливости и прозрачности. Розыгрыш, который транслировался по радио и телевидению, случайным образом - при помощи сначала стеклянной чаши, потом – барабанов и 365 или 366 пластиковых капсул - определял порядок призыва в зависимости от даты рождения.Популярность армейской службы лотереи не спасли: в стране ширилось антивоенное движение, численность "отказников по соображениям совести" в иные годы превышала масштабы призыва, до 100 тысяч молодых американцев уехали за границу, прежде всего в Канаду, чтобы избежать отправки во Вьетнам.Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231229/mobilizatsiya-1919045228.html
https://ria.ru/20240103/uklonisty-1919537485.html
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в мире, украина, владимир зеленский, тимофей милованов, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Тимофей Милованов, Вооруженные силы Украины, США
Экс-министр экономики Украины предложил вариант мобилизации через лотерею

Экс-министр экономики Украины предложил вариант мобилизации в ВСУ через лотерею

CC BY 4.0 / Власність Секретаріату Кабінету Міністрів України / Тимофей Милованов
Тимофей Милованов - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
CC BY 4.0 / Власність Секретаріату Кабінету Міністрів України /
Тимофей Милованов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов предложил обсудить вариант мобилизации в ВСУ посредством лотереи.
«
"Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации - через лотерею или жеребьевку. Государство в случайном порядке вытаскивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие - нет. И делать так для каждой волны мобилизации. Что вы думаете?" - написал он в соцсетях.
По словам Милованова, в ВСУ считают, что внутренних резервов у них недостаточно, поэтому идет принудительная мобилизация.
В комментариях многие пользователи раскритиковали Милованова, назвали его слова популизмом, предложение - несправедливым, а самого экс-министра - человеком, разрушающим страну.
Призывные лотереи практиковались, например, в США во время Вьетнамской войны, чтобы придать процедуре видимость справедливости и прозрачности. Розыгрыш, который транслировался по радио и телевидению, случайным образом - при помощи сначала стеклянной чаши, потом – барабанов и 365 или 366 пластиковых капсул - определял порядок призыва в зависимости от даты рождения.
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Депутат Рады предложил освободить от мобилизации всех инвалидов
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Популярность армейской службы лотереи не спасли: в стране ширилось антивоенное движение, численность "отказников по соображениям совести" в иные годы превышала масштабы призыва, до 100 тысяч молодых американцев уехали за границу, прежде всего в Канаду, чтобы избежать отправки во Вьетнам.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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Вчера, 04:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийТимофей МиловановВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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