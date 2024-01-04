https://ria.ru/20240104/udary-1919715384.html
"До каких пор?" В Киеве раскрыли судьбу Украины после российских ударов
"До каких пор?" В Киеве раскрыли судьбу Украины после российских ударов - РИА Новости, 04.01.2024
"До каких пор?" В Киеве раскрыли судьбу Украины после российских ударов
Российские удары по объектам на Украине будут только продолжаться, поэтому, во избежание полного краха, Киеву необходимо начать мирные переговоры с Москвой,... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T16:09
2024-01-04T16:09
2024-01-04T16:09
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские удары по объектам на Украине будут только продолжаться, поэтому, во избежание полного краха, Киеву необходимо начать мирные переговоры с Москвой, заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Будут ли удары еще? Да, Путин четко сказал, что будут <…>. До каких пор? Пусть Украина начнет переговоры", — отметил он.Соскин также подчеркнул, что массированные российские удары показали, что украинская ПВО не может справиться с подобными атаками."По сути ПВО Украины дырявое", — резюмировал он.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
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в мире, украина, киев, москва, олег соскин, леонид кучма
В мире, Украина, Киев, Москва, Олег Соскин, Леонид Кучма
"До каких пор?" В Киеве раскрыли судьбу Украины после российских ударов
Экс-советник Кучмы Соскин: российские удары по Украине будут продолжаться
МОСКВА, 4 янв
— РИА Новости.
Российские удары по объектам на Украине будут только продолжаться, поэтому, во избежание полного краха, Киеву необходимо начать мирные переговоры с Москвой, заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала
.
"Будут ли удары еще? Да, Путин четко сказал, что будут <…>. До каких пор? Пусть Украина начнет переговоры", — отметил он.
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Соскин также подчеркнул, что массированные российские удары показали, что украинская ПВО не может справиться с подобными атаками.
"По сути ПВО Украины дырявое", — резюмировал он.
Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
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