Рейтинг@Mail.ru
"До каких пор?" В Киеве раскрыли судьбу Украины после российских ударов - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/udary-1919715384.html
"До каких пор?" В Киеве раскрыли судьбу Украины после российских ударов
"До каких пор?" В Киеве раскрыли судьбу Украины после российских ударов - РИА Новости, 04.01.2024
"До каких пор?" В Киеве раскрыли судьбу Украины после российских ударов
Российские удары по объектам на Украине будут только продолжаться, поэтому, во избежание полного краха, Киеву необходимо начать мирные переговоры с Москвой,... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T16:09
2024-01-04T16:09
в мире
украина
киев
москва
олег соскин
леонид кучма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856110431_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66e6c8d485bfb548843c140eadcd103d.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские удары по объектам на Украине будут только продолжаться, поэтому, во избежание полного краха, Киеву необходимо начать мирные переговоры с Москвой, заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Будут ли удары еще? Да, Путин четко сказал, что будут &lt;…&gt;. До каких пор? Пусть Украина начнет переговоры", — отметил он.Соскин также подчеркнул, что массированные российские удары показали, что украинская ПВО не может справиться с подобными атаками."По сути ПВО Украины дырявое", — резюмировал он.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
https://ria.ru/20240104/vera-1919680266.html
https://ria.ru/20240104/rakety-1919688586.html
украина
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856110431_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_d771e872cb56b6ac682acadd2849c805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, москва, олег соскин, леонид кучма
В мире, Украина, Киев, Москва, Олег Соскин, Леонид Кучма
"До каких пор?" В Киеве раскрыли судьбу Украины после российских ударов

Экс-советник Кучмы Соскин: российские удары по Украине будут продолжаться

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв РИА Новости. Российские удары по объектам на Украине будут только продолжаться, поэтому, во избежание полного краха, Киеву необходимо начать мирные переговоры с Москвой, заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Будут ли удары еще? Да, Путин четко сказал, что будут <…>. До каких пор? Пусть Украина начнет переговоры", — отметил он.
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
"Потеряли надежду": в США признали неприятную правду для Украины
Вчера, 11:18
Соскин также подчеркнул, что массированные российские удары показали, что украинская ПВО не может справиться с подобными атаками.
"По сути ПВО Украины дырявое", — резюмировал он.
Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
Авиационная ракета Х-31 на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Германии сделали шокирующее заявление после российских ударов по Украине
Вчера, 12:40
 
В миреУкраинаКиевМоскваОлег СоскинЛеонид Кучма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала