https://ria.ru/20240104/udary-1919715384.html

"До каких пор?" В Киеве раскрыли судьбу Украины после российских ударов

"До каких пор?" В Киеве раскрыли судьбу Украины после российских ударов - РИА Новости, 04.01.2024

"До каких пор?" В Киеве раскрыли судьбу Украины после российских ударов

Российские удары по объектам на Украине будут только продолжаться, поэтому, во избежание полного краха, Киеву необходимо начать мирные переговоры с Москвой,... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T16:09

2024-01-04T16:09

2024-01-04T16:09

в мире

украина

киев

москва

олег соскин

леонид кучма

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские удары по объектам на Украине будут только продолжаться, поэтому, во избежание полного краха, Киеву необходимо начать мирные переговоры с Москвой, заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Будут ли удары еще? Да, Путин четко сказал, что будут <…>. До каких пор? Пусть Украина начнет переговоры", — отметил он.Соскин также подчеркнул, что массированные российские удары показали, что украинская ПВО не может справиться с подобными атаками."По сути ПВО Украины дырявое", — резюмировал он.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.

https://ria.ru/20240104/vera-1919680266.html

https://ria.ru/20240104/rakety-1919688586.html

украина

киев

москва

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в мире, украина, киев, москва, олег соскин, леонид кучма