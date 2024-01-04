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Высокоскоростные удары. СМИ раскрыли, что Россия поразила на Украине

Высокоскоростные удары. СМИ раскрыли, что Россия поразила на Украине - РИА Новости, 04.01.2024

Высокоскоростные удары. СМИ раскрыли, что Россия поразила на Украине

Российские военные нанесли удары по объектам оборонной промышленности Украины, пишет The Telegraph. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T09:41

2024-01-04T09:41

2024-01-04T10:10

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по объектам оборонной промышленности Украины, пишет The Telegraph."Согласно заявлениям Министерства обороны Великобритании, удары Москвы около сотней высокоскоростных снарядов на Киев и Харьков во вторник, скорее всего, были нацелены на украинские объекты производства беспилотников и ракет", — говорится в материале.Журналисты отметили, что удары были совершены с целью ослабления военного и промышленного потенциала Украины.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесели 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.

https://ria.ru/20240104/manevr-1919657909.html

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