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Высокоскоростные удары. СМИ раскрыли, что Россия поразила на Украине - РИА Новости, 04.01.2024
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09:41 04.01.2024 (обновлено: 10:10 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/udary-1919663950.html
Высокоскоростные удары. СМИ раскрыли, что Россия поразила на Украине
Высокоскоростные удары. СМИ раскрыли, что Россия поразила на Украине - РИА Новости, 04.01.2024
Высокоскоростные удары. СМИ раскрыли, что Россия поразила на Украине
Российские военные нанесли удары по объектам оборонной промышленности Украины, пишет The Telegraph. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:41
2024-01-04T10:10
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по объектам оборонной промышленности Украины, пишет The Telegraph.&quot;Согласно заявлениям Министерства обороны Великобритании, удары Москвы около сотней высокоскоростных снарядов на Киев и Харьков во вторник, скорее всего, были нацелены на украинские объекты производства беспилотников и ракет&quot;, — говорится в материале.Журналисты отметили, что удары были совершены с целью ослабления военного и промышленного потенциала Украины.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесели 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
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в мире, украина, великобритания, москва, политика, россия
В мире, Украина, Великобритания, Москва, Политика, Россия
Высокоскоростные удары. СМИ раскрыли, что Россия поразила на Украине

Telegraph: Россия нанесла удары по объектам оборонной промышленности Украины

© AP Photo / Ukrainian Emergency ServiceПожарные на месте взрыва в Киеве
Пожарные на месте взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Emergency Service
Пожарные на месте взрыва в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по объектам оборонной промышленности Украины, пишет The Telegraph.
«

"Согласно заявлениям Министерства обороны Великобритании, удары Москвы около сотней высокоскоростных снарядов на Киев и Харьков во вторник, скорее всего, были нацелены на украинские объекты производства беспилотников и ракет", — говорится в материале.

Журналисты отметили, что удары были совершены с целью ослабления военного и промышленного потенциала Украины.
Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесели 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
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