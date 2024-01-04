https://ria.ru/20240104/udary-1919663950.html
Высокоскоростные удары. СМИ раскрыли, что Россия поразила на Украине
Высокоскоростные удары. СМИ раскрыли, что Россия поразила на Украине - РИА Новости, 04.01.2024
Высокоскоростные удары. СМИ раскрыли, что Россия поразила на Украине
Российские военные нанесли удары по объектам оборонной промышленности Украины, пишет The Telegraph. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:41
2024-01-04T09:41
2024-01-04T10:10
в мире
украина
великобритания
москва
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918927645_0:377:2000:1502_1920x0_80_0_0_39cc51b0fdd6b1d3b3b42b54a37ecbe9.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по объектам оборонной промышленности Украины, пишет The Telegraph."Согласно заявлениям Министерства обороны Великобритании, удары Москвы около сотней высокоскоростных снарядов на Киев и Харьков во вторник, скорее всего, были нацелены на украинские объекты производства беспилотников и ракет", — говорится в материале.Журналисты отметили, что удары были совершены с целью ослабления военного и промышленного потенциала Украины.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесели 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
https://ria.ru/20240104/manevr-1919657909.html
украина
великобритания
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918927645_0:22:2000:1522_1920x0_80_0_0_1fe17f6af638cc82b7c9f01ead504a3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, москва, политика, россия
В мире, Украина, Великобритания, Москва, Политика, Россия
Высокоскоростные удары. СМИ раскрыли, что Россия поразила на Украине
Telegraph: Россия нанесла удары по объектам оборонной промышленности Украины