Украинцы рассказали о последствиях ударов по Киеву
N-TV: украинцы назвали удары по Киеву худшими за долгое время
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСотрудник пожарной службы Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Удары по военной инфраструктуре Киева подорвали настрой украинцев, заявил в эфире N-TV корреспондент немецкого телеканала Гордиан Фриц.
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"Я поговорил с украинцами. Они сказали, что это худшие удары за долгое время. И это бьет по морали, по настроениям людей здесь на Украине", — рассказал журналист.
Как отметил Фриц, удары наносились "по военным заводам и складам с оружием", чтобы минимизировать производственные возможности Украины.
Ранее украинские СМИ писали о мощных взрывах в Киеве и области. Накануне несколько районов остались без электроэнергии, загорелось несколько зданий.
Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.