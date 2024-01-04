Рейтинг@Mail.ru
Украинцы рассказали о последствиях ударов по Киеву - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:35 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/udary-1919645172.html
Украинцы рассказали о последствиях ударов по Киеву
Украинцы рассказали о последствиях ударов по Киеву - РИА Новости, 04.01.2024
Украинцы рассказали о последствиях ударов по Киеву
Удары по военной инфраструктуре Киева подорвали настрой украинцев, заявил в эфире N-TV корреспондент немецкого телеканала Гордиан Фриц. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T02:35
2024-01-04T02:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919461454_0:540:1943:1633_1920x0_80_0_0_56e5dc219dec0d5d05b09845b4806ca7.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Удары по военной инфраструктуре Киева подорвали настрой украинцев, заявил в эфире N-TV корреспондент немецкого телеканала Гордиан Фриц.&quot;Я поговорил с украинцами. Они сказали, что это худшие удары за долгое время. И это бьет по морали, по настроениям людей здесь на Украине&quot;, — рассказал журналист.Как отметил Фриц, удары наносились "по военным заводам и складам с оружием", чтобы минимизировать производственные возможности Украины.Ранее украинские СМИ писали о мощных взрывах в Киеве и области. Накануне несколько районов остались без электроэнергии, загорелось несколько зданий.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240104/zima-1919642606.html
украина
россия
киев
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919461454_20:263:1936:1700_1920x0_80_0_0_6d09270a3f44466ea9cf0e57f8a72c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Германия
Украинцы рассказали о последствиях ударов по Киеву

N-TV: украинцы назвали удары по Киеву худшими за долгое время

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Удары по военной инфраструктуре Киева подорвали настрой украинцев, заявил в эфире N-TV корреспондент немецкого телеканала Гордиан Фриц.
«

"Я поговорил с украинцами. Они сказали, что это худшие удары за долгое время. И это бьет по морали, по настроениям людей здесь на Украине", — рассказал журналист.

Как отметил Фриц, удары наносились "по военным заводам и складам с оружием", чтобы минимизировать производственные возможности Украины.
Ранее украинские СМИ писали о мощных взрывах в Киеве и области. Накануне несколько районов остались без электроэнергии, загорелось несколько зданий.
Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Боевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
"Еще страшнее": Украине пообещали "мрачную зиму" из-за России
01:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала