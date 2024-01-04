https://ria.ru/20240104/udary-1919645172.html

Украинцы рассказали о последствиях ударов по Киеву

Украинцы рассказали о последствиях ударов по Киеву - РИА Новости, 04.01.2024

Украинцы рассказали о последствиях ударов по Киеву

Удары по военной инфраструктуре Киева подорвали настрой украинцев, заявил в эфире N-TV корреспондент немецкого телеканала Гордиан Фриц. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T02:35

2024-01-04T02:35

2024-01-04T02:35

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Удары по военной инфраструктуре Киева подорвали настрой украинцев, заявил в эфире N-TV корреспондент немецкого телеканала Гордиан Фриц."Я поговорил с украинцами. Они сказали, что это худшие удары за долгое время. И это бьет по морали, по настроениям людей здесь на Украине", — рассказал журналист.Как отметил Фриц, удары наносились "по военным заводам и складам с оружием", чтобы минимизировать производственные возможности Украины.Ранее украинские СМИ писали о мощных взрывах в Киеве и области. Накануне несколько районов остались без электроэнергии, загорелось несколько зданий.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240104/zima-1919642606.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, россия, киев, германия