https://ria.ru/20240104/turchak-1919696920.html
ЕР увеличила число сборщиков подписей в поддержку Путина
ЕР увеличила число сборщиков подписей в поддержку Путина - РИА Новости, 04.01.2024
ЕР увеличила число сборщиков подписей в поддержку Путина
Партия "Единая Россия" увеличивает число сборщиков в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента, сообщил секретарь генсовета партии Андрей... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T13:59
2024-01-04T13:59
2024-01-04T13:59
политика
андрей турчак
владимир путин
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917631594_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_cd10e9af57d7a90da4faf838246b0d2e.jpg
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Партия "Единая Россия" увеличивает число сборщиков в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "Несмотря на праздничные дни желающих выразить поддержку нашему президенту и поставить свою подпись много. Увеличиваем число сборщиков", - написал Турчак. По его данным, сегодня уже более девятнадцати тысяч волонтеров по всей стране проводят сбор. В сборе подписей, как отметил Турчак, участвуют все региональные и местные отделения "Единой России". "Всех сборщиков обучаем на базе региональных исполкомов партии", - рассказал он.
https://ria.ru/20231230/podpisi-1919110054.html
https://ria.ru/20231230/podpisi-1919108642.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917631594_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_1d286064053f7ebd7e5ac57a1d9df58c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, андрей турчак, владимир путин, единая россия
Политика, Андрей Турчак, Владимир Путин, Единая Россия
ЕР увеличила число сборщиков подписей в поддержку Путина
Турчак: ЕР увеличила число сборщиков подписей в поддержку Путина
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости.
Партия "Единая Россия" увеличивает число сборщиков в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в своем Telegram-канале
.
"Несмотря на праздничные дни желающих выразить поддержку нашему президенту и поставить свою подпись много. Увеличиваем число сборщиков", - написал Турчак.
Первая партия подписей за Путина поступила в его предвыборный штаб
По его данным, сегодня уже более девятнадцати тысяч волонтеров по всей стране проводят сбор.
В сборе подписей, как отметил Турчак, участвуют все региональные и местные отделения "Единой России".
"Всех сборщиков обучаем на базе региональных исполкомов партии", - рассказал он.
В поддержку Путина собрали более полумиллиона подписей по всей России