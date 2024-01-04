https://ria.ru/20240104/turchak-1919696920.html

ЕР увеличила число сборщиков подписей в поддержку Путина

ЕР увеличила число сборщиков подписей в поддержку Путина - РИА Новости, 04.01.2024

ЕР увеличила число сборщиков подписей в поддержку Путина

Партия "Единая Россия" увеличивает число сборщиков в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента, сообщил секретарь генсовета партии Андрей... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T13:59

2024-01-04T13:59

2024-01-04T13:59

политика

андрей турчак

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Партия "Единая Россия" увеличивает число сборщиков в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "Несмотря на праздничные дни желающих выразить поддержку нашему президенту и поставить свою подпись много. Увеличиваем число сборщиков", - написал Турчак. По его данным, сегодня уже более девятнадцати тысяч волонтеров по всей стране проводят сбор. В сборе подписей, как отметил Турчак, участвуют все региональные и местные отделения "Единой России". "Всех сборщиков обучаем на базе региональных исполкомов партии", - рассказал он.

https://ria.ru/20231230/podpisi-1919110054.html

https://ria.ru/20231230/podpisi-1919108642.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, андрей турчак, владимир путин, единая россия