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ЕР увеличила число сборщиков подписей в поддержку Путина - РИА Новости, 04.01.2024
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13:59 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/turchak-1919696920.html
ЕР увеличила число сборщиков подписей в поддержку Путина
ЕР увеличила число сборщиков подписей в поддержку Путина - РИА Новости, 04.01.2024
ЕР увеличила число сборщиков подписей в поддержку Путина
Партия "Единая Россия" увеличивает число сборщиков в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента, сообщил секретарь генсовета партии Андрей... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T13:59
2024-01-04T13:59
политика
андрей турчак
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Партия "Единая Россия" увеличивает число сборщиков в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "Несмотря на праздничные дни желающих выразить поддержку нашему президенту и поставить свою подпись много. Увеличиваем число сборщиков", - написал Турчак. По его данным, сегодня уже более девятнадцати тысяч волонтеров по всей стране проводят сбор. В сборе подписей, как отметил Турчак, участвуют все региональные и местные отделения "Единой России". "Всех сборщиков обучаем на базе региональных исполкомов партии", - рассказал он.
https://ria.ru/20231230/podpisi-1919110054.html
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политика, андрей турчак, владимир путин, единая россия
Политика, Андрей Турчак, Владимир Путин, Единая Россия
ЕР увеличила число сборщиков подписей в поддержку Путина

Турчак: ЕР увеличила число сборщиков подписей в поддержку Путина

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ В. Путина
Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ В. Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Партия "Единая Россия" увеличивает число сборщиков в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
"Несмотря на праздничные дни желающих выразить поддержку нашему президенту и поставить свою подпись много. Увеличиваем число сборщиков", - написал Турчак.
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Первая партия подписей за Путина поступила в его предвыборный штаб
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По его данным, сегодня уже более девятнадцати тысяч волонтеров по всей стране проводят сбор.
В сборе подписей, как отметил Турчак, участвуют все региональные и местные отделения "Единой России".
"Всех сборщиков обучаем на базе региональных исполкомов партии", - рассказал он.
Волонтеры доставляют из Московской области в предвыборный штаб Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
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