https://ria.ru/20240104/tsereteli-1919681405.html

Путин отметил талант Зураба Церетели

Путин отметил талант Зураба Церетели - РИА Новости, 04.01.2024

Путин отметил талант Зураба Церетели

Президент России Владимир Путин поздравил президента Российской академии художеств, народного художника СССР и РФ Зураба Церетели с 90-летием, отметив его... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T11:29

2024-01-04T11:29

2024-01-04T11:30

культура

россия

зураб церетели

владимир путин

российская академия художеств

юнеско

московский музей современного искусства

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918754628_41:408:2956:2048_1920x0_80_0_0_c41a1554a6ad9e90a936a09e72ead2cd.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Российской академии художеств, народного художника СССР и РФ Зураба Церетели с 90-летием, отметив его многогранный и самобытный талант. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Зураб Константинович! Примите поздравления с 90-летним юбилеем. За годы неустанного творческого поиска Вы в полной мере реализовали свой щедрый, многогранный, самобытный талант, добились высокого профессионального признания. И конечно, особо отмечу Вашу востребованную общественную, педагогическую, организаторскую деятельность, искреннее стремление служить отечественной культуре. Желаю доброго здоровья и всего наилучшего", - говорится в поздравлении. Зураб Церетели - грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец и педагог, член-корреспондент, действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР и России, народный художник Грузинской ССР, посол доброй воли ЮНЕСКО, с 1997 года - президент Российской академии художеств. Он основатель и директор Московского музея современного искусства, основатель Галереи искусств Зураба Церетели.

https://ria.ru/20240104/tsereteli-1918184284.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, зураб церетели, владимир путин, российская академия художеств, юнеско, московский музей современного искусства