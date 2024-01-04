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Путин отметил талант Зураба Церетели - РИА Новости, 04.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:29 04.01.2024 (обновлено: 11:30 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/tsereteli-1919681405.html
Путин отметил талант Зураба Церетели
Путин отметил талант Зураба Церетели - РИА Новости, 04.01.2024
Путин отметил талант Зураба Церетели
Президент России Владимир Путин поздравил президента Российской академии художеств, народного художника СССР и РФ Зураба Церетели с 90-летием, отметив его... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T11:29
2024-01-04T11:30
культура
россия
зураб церетели
владимир путин
российская академия художеств
юнеско
московский музей современного искусства
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Российской академии художеств, народного художника СССР и РФ Зураба Церетели с 90-летием, отметив его многогранный и самобытный талант. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Зураб Константинович! Примите поздравления с 90-летним юбилеем. За годы неустанного творческого поиска Вы в полной мере реализовали свой щедрый, многогранный, самобытный талант, добились высокого профессионального признания. И конечно, особо отмечу Вашу востребованную общественную, педагогическую, организаторскую деятельность, искреннее стремление служить отечественной культуре. Желаю доброго здоровья и всего наилучшего", - говорится в поздравлении. Зураб Церетели - грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец и педагог, член-корреспондент, действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР и России, народный художник Грузинской ССР, посол доброй воли ЮНЕСКО, с 1997 года - президент Российской академии художеств. Он основатель и директор Московского музея современного искусства, основатель Галереи искусств Зураба Церетели.
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россия, зураб церетели, владимир путин, российская академия художеств, юнеско, московский музей современного искусства
Культура, Россия, Зураб Церетели, Владимир Путин, Российская академия художеств, ЮНЕСКО, Московский музей современного искусства
Путин отметил талант Зураба Церетели

Путин поздравил Зураба Церетели с 90-летием, отметив его самобытный талант

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗураб Церетели
Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Зураб Церетели. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Российской академии художеств, народного художника СССР и РФ Зураба Церетели с 90-летием, отметив его многогранный и самобытный талант. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Зураб Константинович! Примите поздравления с 90-летним юбилеем. За годы неустанного творческого поиска Вы в полной мере реализовали свой щедрый, многогранный, самобытный талант, добились высокого профессионального признания. И конечно, особо отмечу Вашу востребованную общественную, педагогическую, организаторскую деятельность, искреннее стремление служить отечественной культуре. Желаю доброго здоровья и всего наилучшего", - говорится в поздравлении.
Зураб Церетели - грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец и педагог, член-корреспондент, действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР и России, народный художник Грузинской ССР, посол доброй воли ЮНЕСКО, с 1997 года - президент Российской академии художеств. Он основатель и директор Московского музея современного искусства, основатель Галереи искусств Зураба Церетели.
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Биография Зураба Церетели
Вчера, 00:35
 
КультураРоссияЗураб ЦеретелиВладимир ПутинРоссийская академия художествЮНЕСКОМосковский музей современного искусства
 
 
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