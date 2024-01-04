https://ria.ru/20240104/tsereteli-1919667547.html

Лукашенко поздравил Церетели с юбилеем

Лукашенко поздравил Церетели с юбилеем - РИА Новости, 04.01.2024

Лукашенко поздравил Церетели с юбилеем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с 90-летием народного художника СССР, скульптора-монументалиста Зураба Церетели. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T10:16

2024-01-04T10:16

2024-01-04T10:16

культура

новости культуры

зураб церетели

александр лукашенко

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МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с 90-летием народного художника СССР, скульптора-монументалиста Зураба Церетели. "Благодаря природному таланту и неустанному труду Вами созданы уникальные произведения, отличающиеся авторским стилем, новаторством и высоким мастерством. Ваше творчество по праву заслужило международное признание, внесло значительный вклад в развитие современного монументального и изобразительного искусства", – говорится в поздравлении, которое опубликовано на сайте главы белорусского государства. Лукашенко выразил уверенность, что опыт и плодотворная многогранная деятельность Церетели и в дальнейшем будут способствовать укреплению белорусско-российских культурных связей. Зураб Церетели - грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец и педагог, член-корреспондент, действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР и России, народный художник Грузинской ССР, посол доброй воли ЮНЕСКО, с 1997 года - президент Российской академии художеств. Основатель и директор Московского музея современного искусства, основатель Галереи искусств Зураба Церетели.

https://ria.ru/20240104/tsereteli-1918184284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, зураб церетели, александр лукашенко