Лукашенко поздравил Церетели с юбилеем
Лукашенко: Церетели создал уникальные произведения, отличающиеся мастерством
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПрезидент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели
Президент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели. Архивное фото
МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с 90-летием народного художника СССР, скульптора-монументалиста Зураба Церетели.
"Благодаря природному таланту и неустанному труду Вами созданы уникальные произведения, отличающиеся авторским стилем, новаторством и высоким мастерством. Ваше творчество по праву заслужило международное признание, внесло значительный вклад в развитие современного монументального и изобразительного искусства", – говорится в поздравлении, которое опубликовано на сайте главы белорусского государства.
Лукашенко выразил уверенность, что опыт и плодотворная многогранная деятельность Церетели и в дальнейшем будут способствовать укреплению белорусско-российских культурных связей.
Зураб Церетели - грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец и педагог, член-корреспондент, действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР и России, народный художник Грузинской ССР, посол доброй воли ЮНЕСКО, с 1997 года - президент Российской академии художеств. Основатель и директор Московского музея современного искусства, основатель Галереи искусств Зураба Церетели.