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Лукашенко поздравил Церетели с юбилеем - РИА Новости, 04.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:16 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/tsereteli-1919667547.html
Лукашенко поздравил Церетели с юбилеем
Лукашенко поздравил Церетели с юбилеем - РИА Новости, 04.01.2024
Лукашенко поздравил Церетели с юбилеем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с 90-летием народного художника СССР, скульптора-монументалиста Зураба Церетели. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T10:16
2024-01-04T10:16
культура
новости культуры
зураб церетели
александр лукашенко
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МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с 90-летием народного художника СССР, скульптора-монументалиста Зураба Церетели. "Благодаря природному таланту и неустанному труду Вами созданы уникальные произведения, отличающиеся авторским стилем, новаторством и высоким мастерством. Ваше творчество по праву заслужило международное признание, внесло значительный вклад в развитие современного монументального и изобразительного искусства", – говорится в поздравлении, которое опубликовано на сайте главы белорусского государства. Лукашенко выразил уверенность, что опыт и плодотворная многогранная деятельность Церетели и в дальнейшем будут способствовать укреплению белорусско-российских культурных связей. Зураб Церетели - грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец и педагог, член-корреспондент, действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР и России, народный художник Грузинской ССР, посол доброй воли ЮНЕСКО, с 1997 года - президент Российской академии художеств. Основатель и директор Московского музея современного искусства, основатель Галереи искусств Зураба Церетели.
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новости культуры, зураб церетели, александр лукашенко
Культура, Новости культуры, Зураб Церетели, Александр Лукашенко
Лукашенко поздравил Церетели с юбилеем

Лукашенко: Церетели создал уникальные произведения, отличающиеся мастерством

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПрезидент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели
Президент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Президент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с 90-летием народного художника СССР, скульптора-монументалиста Зураба Церетели.
"Благодаря природному таланту и неустанному труду Вами созданы уникальные произведения, отличающиеся авторским стилем, новаторством и высоким мастерством. Ваше творчество по праву заслужило международное признание, внесло значительный вклад в развитие современного монументального и изобразительного искусства", – говорится в поздравлении, которое опубликовано на сайте главы белорусского государства.
Лукашенко выразил уверенность, что опыт и плодотворная многогранная деятельность Церетели и в дальнейшем будут способствовать укреплению белорусско-российских культурных связей.
Зураб Церетели - грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец и педагог, член-корреспондент, действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР и России, народный художник Грузинской ССР, посол доброй воли ЮНЕСКО, с 1997 года - президент Российской академии художеств. Основатель и директор Московского музея современного искусства, основатель Галереи искусств Зураба Церетели.
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Биография Зураба Церетели
Вчера, 00:35
 
КультураНовости культурыЗураб ЦеретелиАлександр Лукашенко
 
 
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