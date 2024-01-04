https://ria.ru/20240104/tsereteli-1918761483.html

Зураб Церетели: в душе я молодой, не ощущаю свой возраст

Зураб Церетели: в душе я молодой, не ощущаю свой возраст - РИА Новости, 04.01.2024

Зураб Церетели: в душе я молодой, не ощущаю свой возраст

Народный художник СССР, президент Российской академии художеств Зураб Церетели 4 января отмечает 90-летний юбилей. В эксклюзивном интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T12:00

2024-01-04T12:00

2024-01-04T12:29

интервью

зураб церетели

юбилей

искусство

россия

ссср

российская академия художеств

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Народный художник СССР, президент Российской академии художеств Зураб Церетели 4 января отмечает 90-летний юбилей. В эксклюзивном интервью РИА Новости скульптор-монументалист рассказал, что завершает проект "Летопись Грузии" на Тбилисском море, над которым начал трудиться в 1980-е годы. Он мечтает создать образы своих педагогов и выдающихся художников, таких как Василий Шухаев. Мастер также поделился, как относится к критике, отметив, что она неизбежна для каждого художника. Беседовала Александра Шванова. — Зураб Константинович, как вы планируете встретить свою значимую, юбилейную дату?— Сказать честно — вообще свой возраст не ощущаю, в душе я молодой, каждый день начинаю как с чистого листа. Вроде вспоминаешь, сколько всего пережил, сделал, а каждое утро встаешь и чувствуешь, что все только начинается и надо многое успеть. Мне кажется, если бы не друзья и коллеги, я бы отмечал за работой. Но нельзя не накрыть стол для друзей и в Грузии, и в России — это традиции, которые надо уважать. Но все равно в день рождения у меня своя традиция, которой я не хочу изменять: встаю и сразу иду к холсту.— Поделитесь, пожалуйста, над какими проектами вы сейчас трудитесь? Какими планируете заняться в будущем?— Продолжаю работу над серией "История России", там еще много образов, над которыми я планирую работать. Еще очень хочется создать образы моих замечательных педагогов и выдающихся художников, таких как Василий Шухаев. Это моя давняя мечта, и вот только сейчас я почувствовал, каким его надо создать.Я завершаю сейчас сразу несколько проектов. Среди них — монументальный проект "Летопись Грузии" на Тбилисском море. Фактически я начал его в 1980-е, и вот сейчас работы почти закончены.— В сентябре открылась ваша персональная выставка в Китае. С какими еще странами вы сотрудничаете? Где планируется экспонирование ваших работ? Когда нам этого ждать?— Действительно, мы уже много лет сотрудничаем с музеями, художниками, вузами Китая. Я неоднократно ездил в Китай, очень много интересного там увидел. Выставка прошла с большим успехом, что меня радует, конечно. Диалог со зрителем — это особое действо. Ее посетило более 300 тысяч. Есть в планах мои персональные выставки в других городах Китая в течение 2024 года. Я лично и коллеги в Российской академии художеств много контактируем с коллегами в разных странах. Замечательные контакты у нас с Монголией, Индией, Кубой, Таиландом, Сербией, сохраняются наши творческие контакты с зарубежными почетными академиками из разных стран. Сейчас в Пекине проходит и выставка моих графических работ. Так что самое важное — работать, чтобы было что показать.— Ваше имя давно известно во всем мире. Вы сотворили множество произведений искусства. Расскажите, пожалуйста, о своей самой любимой работе.— Меня часто спрашивают, какая моя любимая работа. Но произведения — как дети, невозможно выделить, кого любишь больше. Для меня работа по созданию комплекса на Поклонной горе всегда будет в моем сердце как особый жизненный этап. И комплекс "Летопись Грузии", который почти завершил в Тбилиси, тоже прошел как тема через всю жизнь. Но выделить любимую сложно — в каждое произведение я вкладываю душу, иначе не работаю.— Любому мастеру приходится сталкиваться с критикой. Как вы к ней относитесь? Как часто сталкиваетесь с критикой?— Критика бывает полезная — ее слышишь от своих близких, коллег-профессионалов, к ней прислушиваешься. А есть непрофессиональный разговор, зависть, незнание — на это не стоит реагировать вообще. Самое важное, когда ты уверен в своих знаниях, профессиональном отношении к делу, знаешь, что и зачем делаешь. Критика есть всегда, ее не избежал ни один художник.

https://ria.ru/20220327/tsereteli-1780314258.html

https://ria.ru/20230530/vystavka-1875143609.html

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интервью, зураб церетели, юбилей, искусство, россия, ссср, российская академия художеств