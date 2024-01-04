В Днепропетровской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в Днепропетровской и Кировоградской областях
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Днепропетровской области - в 10.34 мск, в 10,37 тревога раздалась в Кировоградской области. Также тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области, ее объявили в 10.34..
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.