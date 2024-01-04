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Свидетель по делу Эпстина слышала, как он якобы собирался звонить Трампу - РИА Новости, 04.01.2024
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06:11 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/tramp-1919651752.html
Свидетель по делу Эпстина слышала, как он якобы собирался звонить Трампу
Свидетель по делу Эпстина слышала, как он якобы собирался звонить Трампу - РИА Новости, 04.01.2024
Свидетель по делу Эпстина слышала, как он якобы собирался звонить Трампу
Свидетель по делу финансиста Джеффри Эпстина, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации, слышала, как тот якобы собирался звонить... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T06:11
2024-01-04T06:11
в мире
нью-йорк (город)
сша
атлантик-сити
дональд трамп
леонардо ди каприо
билл клинтон
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Свидетель по делу финансиста Джеффри Эпстина, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации, слышала, как тот якобы собирался звонить бывшему президенту США Дональду Трампу, чтобы договориться о посещении его казино, следует из опубликованных документов. Имя Трампа появляется в протоколе опроса Джоанны Шоберг в рамках гражданского иска к подруге Эпстина Гилейн Максвелл, осужденной за пособничество в принуждении к проституции. Шоберг рассказывает, как они с Эпстином попали в Атлантик-сити, когда посадку их самолета не разрешили в Нью-Йорке. По ее словам, Эпстин сказал тогда: "Здорово, мы позвоним Трампу и отправимся в казино". По ее словам, целью звонка была попытка решить проблему с отсутствием документов, подтверждающих достижение возраста для игры в азартные игры. Они побывали в казино, но не играли, а вскоре отправились в Нью-Йорк. На вопросы о том, вступала ли Шоберг в сексуальную связь с Трампом или делала ему когда-либо массаж, свидетель ответила отрицательно. Ответы датированы 18 мая 2016 года. Кроме того, Шоберг рассказала, что Эпстин на вопрос о том, вступал ли он в сексуальные отношения с девушками, не достигшими совершеннолетия, утверждал, что такое могло произойти только ненамеренно, если "они врали о своем возрасте". А когда, по словам Шоберг, она делала ему массаж, он много говорил по телефону и якобы хвастался звонками от знаменитостей вроде Леонардо Ди Каприо или Кейт Бланшет, но лично она их не видела, как не видела и экс-президента Билла Клинтона, также упомянутого в опубликованных материалах. Новость о публикации списка ранее вызвала общественный интерес, поскольку дело Эпстина породило многочисленные теории заговора о возможной причастности богатых и влиятельных лиц к сутенерству. Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20240104/klinton-1919651582.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, атлантик-сити, дональд трамп, леонардо ди каприо, билл клинтон
В мире, Нью-Йорк (город), США, Атлантик-Сити, Дональд Трамп, Леонардо Ди Каприо, Билл Клинтон
Свидетель по делу Эпстина слышала, как он якобы собирался звонить Трампу

Свидетель по делу Эпстина слышала, как тот якобы собирался звонить Трампу

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Свидетель по делу финансиста Джеффри Эпстина, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации, слышала, как тот якобы собирался звонить бывшему президенту США Дональду Трампу, чтобы договориться о посещении его казино, следует из опубликованных документов.
Имя Трампа появляется в протоколе опроса Джоанны Шоберг в рамках гражданского иска к подруге Эпстина Гилейн Максвелл, осужденной за пособничество в принуждении к проституции.
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Шоберг рассказывает, как они с Эпстином попали в Атлантик-сити, когда посадку их самолета не разрешили в Нью-Йорке. По ее словам, Эпстин сказал тогда: "Здорово, мы позвоним Трампу и отправимся в казино". По ее словам, целью звонка была попытка решить проблему с отсутствием документов, подтверждающих достижение возраста для игры в азартные игры. Они побывали в казино, но не играли, а вскоре отправились в Нью-Йорк. На вопросы о том, вступала ли Шоберг в сексуальную связь с Трампом или делала ему когда-либо массаж, свидетель ответила отрицательно. Ответы датированы 18 мая 2016 года.
Кроме того, Шоберг рассказала, что Эпстин на вопрос о том, вступал ли он в сексуальные отношения с девушками, не достигшими совершеннолетия, утверждал, что такое могло произойти только ненамеренно, если "они врали о своем возрасте". А когда, по словам Шоберг, она делала ему массаж, он много говорил по телефону и якобы хвастался звонками от знаменитостей вроде Леонардо Ди Каприо или Кейт Бланшет, но лично она их не видела, как не видела и экс-президента Билла Клинтона, также упомянутого в опубликованных материалах.
Новость о публикации списка ранее вызвала общественный интерес, поскольку дело Эпстина породило многочисленные теории заговора о возможной причастности богатых и влиятельных лиц к сутенерству.
Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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