https://ria.ru/20240104/tramp-1919651752.html

Свидетель по делу Эпстина слышала, как он якобы собирался звонить Трампу

Свидетель по делу Эпстина слышала, как он якобы собирался звонить Трампу - РИА Новости, 04.01.2024

Свидетель по делу Эпстина слышала, как он якобы собирался звонить Трампу

Свидетель по делу финансиста Джеффри Эпстина, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации, слышала, как тот якобы собирался звонить... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T06:11

2024-01-04T06:11

2024-01-04T06:11

в мире

нью-йорк (город)

сша

атлантик-сити

дональд трамп

леонардо ди каприо

билл клинтон

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Свидетель по делу финансиста Джеффри Эпстина, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации, слышала, как тот якобы собирался звонить бывшему президенту США Дональду Трампу, чтобы договориться о посещении его казино, следует из опубликованных документов. Имя Трампа появляется в протоколе опроса Джоанны Шоберг в рамках гражданского иска к подруге Эпстина Гилейн Максвелл, осужденной за пособничество в принуждении к проституции. Шоберг рассказывает, как они с Эпстином попали в Атлантик-сити, когда посадку их самолета не разрешили в Нью-Йорке. По ее словам, Эпстин сказал тогда: "Здорово, мы позвоним Трампу и отправимся в казино". По ее словам, целью звонка была попытка решить проблему с отсутствием документов, подтверждающих достижение возраста для игры в азартные игры. Они побывали в казино, но не играли, а вскоре отправились в Нью-Йорк. На вопросы о том, вступала ли Шоберг в сексуальную связь с Трампом или делала ему когда-либо массаж, свидетель ответила отрицательно. Ответы датированы 18 мая 2016 года. Кроме того, Шоберг рассказала, что Эпстин на вопрос о том, вступал ли он в сексуальные отношения с девушками, не достигшими совершеннолетия, утверждал, что такое могло произойти только ненамеренно, если "они врали о своем возрасте". А когда, по словам Шоберг, она делала ему массаж, он много говорил по телефону и якобы хвастался звонками от знаменитостей вроде Леонардо Ди Каприо или Кейт Бланшет, но лично она их не видела, как не видела и экс-президента Билла Клинтона, также упомянутого в опубликованных материалах. Новость о публикации списка ранее вызвала общественный интерес, поскольку дело Эпстина породило многочисленные теории заговора о возможной причастности богатых и влиятельных лиц к сутенерству. Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20240104/klinton-1919651582.html

https://ria.ru/20230522/shantazh-1873374509.html

нью-йорк (город)

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в мире, нью-йорк (город), сша, атлантик-сити, дональд трамп, леонардо ди каприо, билл клинтон