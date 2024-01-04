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Трамп обжаловал в Верховном суде США недопуск к праймериз в Колорадо

Трамп обжаловал в Верховном суде США недопуск к праймериз в Колорадо - РИА Новости, 04.01.2024

Трамп обжаловал в Верховном суде США недопуск к праймериз в Колорадо

Бывший президент США Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде страны недопуск до праймериз в штате Колорадо, следует из ходатайства его представителей. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T01:06

2024-01-04T01:06

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде страны недопуск до праймериз в штате Колорадо, следует из ходатайства его представителей."Ходатайство о выдаче судебного приказа должно быть удовлетворено, решение верховного суда Колорадо отменено в упрощенном порядке", - говорится в обращении к высшей судебной инстанции.Защита в 34-страничном документе ставит перед Верховным судом США вопрос о том, стало ли исключение Трампа из числа участников первичных выборов республиканского кандидата ошибкой. Адвокаты настаивают, что спорные вопросы о допуске к президентской гонке должны решать законодатели, а не суды.Кроме того, защита Трампа отвергает позицию верховного суда Колорадо о том, что политик якобы участвовал в мятеже и поэтому не может баллотироваться в соответствии с третьим разделом 14-й поправки к конституции США."Третий раздел не может быть применим для лишения Трампа права быть избранным", - говорится в документе.В штабе политика заявили, что решение суда Колорадо - "неконституционный акт вмешательства в выборы"."Мы призываем к четкому и полному отклонению незаконного решения верховного суда Колорадо и проведению свободных и честных выборов", - заявили в штабе Трампа.Ранее госсекретарь Колорадо Джена Гризвольд заявила, что Трамп сможет участвовать в праймериз в штате, если решение о его дисквалификации до даты сертификации кандидатов - 5 января - не подтвердит Верховный суд США.Трампа ранее не допустили до участия в праймериз республиканцев в Колорадо и Мэне. Основанием для снятия Трампа с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, колорадские судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" - штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника Трампа, демократа Джо Байдена. Тогда сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После выдворения протестующих из здания конгрессмены утвердили победу Байдена на выборах. Впоследствии сотни людей в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.

https://ria.ru/20240103/tramp-1919531314.html

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сша, колорадо, выборы президента сша, в мире, дональд трамп, мэн (штат), джо байден