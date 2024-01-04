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Ученые впервые получили видео с амурским тигром на фоне Владивостока

Ученые впервые получили видео с амурским тигром на фоне Владивостока - РИА Новости, 04.01.2024

Ученые впервые получили видео с амурским тигром на фоне Владивостока

Ученые нацпарка "Земля леопарда" в Приморье получили первое в истории видео с амурским тигром на фоне Владивостока, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T03:02

2024-01-04T03:02

2024-01-04T08:56

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ВЛАДИВОСТОК, 4 янв — РИА Новости. Ученые нацпарка "Земля леопарда" в Приморье получили первое в истории видео с амурским тигром на фоне Владивостока, сообщил РИА Новости представитель учреждения."Первое видео с амурским тигром на фоне столицы Приморья удалось получить ученым дирекции заповедников "Земля леопарда". Фотоловушка наглядно показала, что редкие кошки — соседи горожан. Сначала на кадрах виден солнечный день, так что можно увидеть очертания города и знаменитые владивостокские мосты. Вскоре погода изменилась, пошел снег, и это место посетил взрослый амурский тигр", — сказал собеседник.По его словам, хищник сначала прошел мимо камеры, но после, принюхавшись, решил отдохнуть на открытом прогреваемом месте напротив фотоловушки. Зверь умывался и смотрел в сторону Владивостока.В нацпарке уточнили, что кадры получены на территории нацпарка у берега Амурского залива недалеко от полуострова Песчаный, который входит в состав Владивостокского городского округа."Анализ рисунка полос на шкуре хищника показал, что в объектив камеры попал молодой самец под номером T 115M. Ранее он фиксировался только на территории заповедника "Кедровая падь", но благодаря новым данным мы видим, что со временем T 115M стал осваивать живописные места напротив города, отделяемого от "кошачьих земель" заливом", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что ранее T 115M отмечался редко и лишь на ночных снимках. Тигр в хорошей физической форме, не испытывает проблем с пропитанием.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, всего в стране находятся порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20231229/rysi-1918906862.html

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Краснокнижный амурский тигр на фоне Владивостока Ученые впервые получили видео с краснокнижным амурским тигром на фоне Владивостока – хищник отдыхает, умывается и смотрит на город (кадры - нацпарка "Земля леопарда") 2024-01-04T03:02 true PT0M27S

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