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СБ ООН осудил теракт в иранском Кермане - РИА Новости, 04.01.2024
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19:34 04.01.2024 (обновлено: 19:44 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/terakt-1919736463.html
СБ ООН осудил теракт в иранском Кермане
СБ ООН осудил теракт в иранском Кермане - РИА Новости, 04.01.2024
СБ ООН осудил теракт в иранском Кермане
Совбез ООН строжайшим образом осуждает теракт в иранском Кермане и призывает привлечь к ответу его организаторов, спонсоров и исполнителей, говорится в... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T19:34
2024-01-04T19:44
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ООН, 4 янв – РИА Новости. Совбез ООН строжайшим образом осуждает теракт в иранском Кермане и призывает привлечь к ответу его организаторов, спонсоров и исполнителей, говорится в заявлении Совбеза для прессы."Члены Совета безопасности самым решительным образом осудили… террористический акт в городе Керман (ИРИ) 3 января 2024 года", - сказано в заявлении.Члены Совета безопасности подтвердили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности."Члены Совета безопасности подчеркнули необходимость привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этого террористического акта. Они призвали все государства, в соответствии со своими обязательствами по международному праву и соответствующими резолюциями СБ ООН, активно сотрудничать с правительством Исламской Республики Иран, а также со всеми другими соответствующими властями в этом отношении", - говорится в заявлении.Совбез подтвердил, что любые террористические акты являются преступными и не имеют оправдания.
https://ria.ru/20240104/terakt-1919653723.html
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в мире, оон, взрыв в кермане, совет безопасности оон
В мире, ООН, Взрыв в Кермане, Совет Безопасности ООН
СБ ООН осудил теракт в иранском Кермане

СБ ООН осудил теракт в иранском Кермане и призвал привлечь к ответственности

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН . Архивное фото
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ООН, 4 янв – РИА Новости. Совбез ООН строжайшим образом осуждает теракт в иранском Кермане и призывает привлечь к ответу его организаторов, спонсоров и исполнителей, говорится в заявлении Совбеза для прессы.
«
"Члены Совета безопасности самым решительным образом осудили… террористический акт в городе Керман (ИРИ) 3 января 2024 года", - сказано в заявлении.
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Члены Совета безопасности подтвердили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности.
«
"Члены Совета безопасности подчеркнули необходимость привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этого террористического акта. Они призвали все государства, в соответствии со своими обязательствами по международному праву и соответствующими резолюциями СБ ООН, активно сотрудничать с правительством Исламской Республики Иран, а также со всеми другими соответствующими властями в этом отношении", - говорится в заявлении.
Совбез подтвердил, что любые террористические акты являются преступными и не имеют оправдания.
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