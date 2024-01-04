https://ria.ru/20240104/svo-1919668572.html
Участник СВО с Камчатки вернулся из украинского плена
Участник СВО с Камчатки вернулся из украинского плена - РИА Новости, 04.01.2024
Участник СВО с Камчатки вернулся из украинского плена
Участник специальной военной операции с Камчатки возвращен из украинского плена, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T10:27
2024-01-04T10:27
2024-01-04T10:27
специальная военная операция на украине
камчатка
россия
камчатский край
владимир солодов
татьяна москалькова
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 янв – РИА Новости. Участник специальной военной операции с Камчатки возвращен из украинского плена, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Из плена на Родину возвращен житель Камчатки, мильковчанин Петр Крикунов. Российско-украинский обмен состоялся третьего января и прошел успешно. Даже не передать, что Петр пережил и испытал за этот год. Впереди — реабилитация и восстановление. Петр, с возвращением! Камчатка ждет!" - написал губернатор. Житель Камчатки проходил службу в составе 40-й гвардейской бригады морской пехоты. Ранее Минобороны России сообщило, что из украинского плена при посредничестве ОАЭ возвращены 248 военных РФ, они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения военного ведомства. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова позже сообщила, что 75 российских военнослужащих из 248, вернувшихся в среду на Родину, были возвращены из украинского плена без обмена.
https://ria.ru/20240103/mo-1919573046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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камчатка, россия, камчатский край, владимир солодов, татьяна москалькова, общество
Специальная военная операция на Украине, Камчатка, Россия, Камчатский край, Владимир Солодов, Татьяна Москалькова, Общество
Участник СВО с Камчатки вернулся из украинского плена
Губернатор Камчатского края рассказал о вернувшемся из плена участнике СВО