https://ria.ru/20240104/svo-1919668572.html

Участник СВО с Камчатки вернулся из украинского плена

Участник СВО с Камчатки вернулся из украинского плена - РИА Новости, 04.01.2024

Участник СВО с Камчатки вернулся из украинского плена

Участник специальной военной операции с Камчатки возвращен из украинского плена, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T10:27

2024-01-04T10:27

2024-01-04T10:27

специальная военная операция на украине

камчатка

россия

камчатский край

владимир солодов

татьяна москалькова

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_43d2a512c780aa478e266814b104c88d.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 янв – РИА Новости. Участник специальной военной операции с Камчатки возвращен из украинского плена, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Из плена на Родину возвращен житель Камчатки, мильковчанин Петр Крикунов. Российско-украинский обмен состоялся третьего января и прошел успешно. Даже не передать, что Петр пережил и испытал за этот год. Впереди — реабилитация и восстановление. Петр, с возвращением! Камчатка ждет!" - написал губернатор. Житель Камчатки проходил службу в составе 40-й гвардейской бригады морской пехоты. Ранее Минобороны России сообщило, что из украинского плена при посредничестве ОАЭ возвращены 248 военных РФ, они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения военного ведомства. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова позже сообщила, что 75 российских военнослужащих из 248, вернувшихся в среду на Родину, были возвращены из украинского плена без обмена.

https://ria.ru/20240103/mo-1919573046.html

камчатка

россия

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

камчатка, россия, камчатский край, владимир солодов, татьяна москалькова, общество