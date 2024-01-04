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Мэр Кишинева подаст иск к правительству Молдавии - РИА Новости, 04.01.2024
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20:54 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/sud-1919742205.html
Мэр Кишинева подаст иск к правительству Молдавии
Мэр Кишинева подаст иск к правительству Молдавии - РИА Новости, 04.01.2024
Мэр Кишинева подаст иск к правительству Молдавии
Мэр Кишинева Ион Чебан, который также является лидером оппозиционной партии "Народное альтернативное движение "(НАД/MAN), заявил в четверг в своем... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T20:54
2024-01-04T20:54
в мире
кишинев
молдавия
ион чебан
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КИШИНЕВ, 4 янв – РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан, который также является лидером оппозиционной партии "Народное альтернативное движение "(НАД/MAN), заявил в четверг в своем Telegram-канале, что подает в суд на правительство Молдавии "в связи с финансовым давлением на горожан". "Мы инициировали процедуру подачи иска против правительства и парламента в связи с финансовым давлением на жителей Кишинева и отказом выделить или компенсировать необходимые финансовые источники", - написал Чебан.Мэр молдавской столицы выразил сожаление, что парламент страны отказался принять инициативу MAN внести поправки в бюджет на текущий год, направленные на финансовую поддержку жизненно важных для Кишинева секторов: социальной помощи, образования и инфраструктуры. "Кишиневцы вносят в государственный бюджет 23 миллиарда леев (1,3 млрд долларов), а в ответ мы получаем копейки. Жители столицы являются активными плательщиками в государственный бюджет, отдайте кишиневцам должное", - добавил Чебан. Ранее молдавские СМИ, подконтрольные правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) сообщили, что группа городских депутатов от этой политсилы пикетировала в четверг мэрию Кишинева. Представители ПДС утверждали, что Чебан хочет закрыть группы продленного дня в школах и обвинили его в нежелании выделять необходимые 60 млн леев (3,4 млн долларов) на продолжение работы групп продленного дня. Они созвали внеочередное заседание горсовет на 5 января для обсуждения этого вопроса.
https://ria.ru/20240103/moldavia-1919590675.html
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
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в мире, кишинев, молдавия, ион чебан
В мире, Кишинев, Молдавия, Ион Чебан
Мэр Кишинева подаст иск к правительству Молдавии

Мэр Кишинева подаст в суд на правительство Молдавии из-за давления на горожан

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии над зданием правительства
Флаг Молдавии над зданием правительства - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии над зданием правительства. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 янв – РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан, который также является лидером оппозиционной партии "Народное альтернативное движение "(НАД/MAN), заявил в четверг в своем Telegram-канале, что подает в суд на правительство Молдавии "в связи с финансовым давлением на горожан".
«
"Мы инициировали процедуру подачи иска против правительства и парламента в связи с финансовым давлением на жителей Кишинева и отказом выделить или компенсировать необходимые финансовые источники", - написал Чебан.
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3 января, 16:31
Мэр молдавской столицы выразил сожаление, что парламент страны отказался принять инициативу MAN внести поправки в бюджет на текущий год, направленные на финансовую поддержку жизненно важных для Кишинева секторов: социальной помощи, образования и инфраструктуры.
«
"Кишиневцы вносят в государственный бюджет 23 миллиарда леев (1,3 млрд долларов), а в ответ мы получаем копейки. Жители столицы являются активными плательщиками в государственный бюджет, отдайте кишиневцам должное", - добавил Чебан.
Ранее молдавские СМИ, подконтрольные правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) сообщили, что группа городских депутатов от этой политсилы пикетировала в четверг мэрию Кишинева. Представители ПДС утверждали, что Чебан хочет закрыть группы продленного дня в школах и обвинили его в нежелании выделять необходимые 60 млн леев (3,4 млн долларов) на продолжение работы групп продленного дня. Они созвали внеочередное заседание горсовет на 5 января для обсуждения этого вопроса.
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В миреКишиневМолдавияИон Чебан
 
 
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