Мэр Кишинева подаст иск к правительству Молдавии
Мэр Кишинева подаст в суд на правительство Молдавии из-за давления на горожан
Флаг Молдавии над зданием правительства. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 янв – РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан, который также является лидером оппозиционной партии "Народное альтернативное движение "(НАД/MAN), заявил в четверг в своем Telegram-канале, что подает в суд на правительство Молдавии "в связи с финансовым давлением на горожан".
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"Мы инициировали процедуру подачи иска против правительства и парламента в связи с финансовым давлением на жителей Кишинева и отказом выделить или компенсировать необходимые финансовые источники", - написал Чебан.
Мэр молдавской столицы выразил сожаление, что парламент страны отказался принять инициативу MAN внести поправки в бюджет на текущий год, направленные на финансовую поддержку жизненно важных для Кишинева секторов: социальной помощи, образования и инфраструктуры.
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"Кишиневцы вносят в государственный бюджет 23 миллиарда леев (1,3 млрд долларов), а в ответ мы получаем копейки. Жители столицы являются активными плательщиками в государственный бюджет, отдайте кишиневцам должное", - добавил Чебан.
Ранее молдавские СМИ, подконтрольные правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) сообщили, что группа городских депутатов от этой политсилы пикетировала в четверг мэрию Кишинева. Представители ПДС утверждали, что Чебан хочет закрыть группы продленного дня в школах и обвинили его в нежелании выделять необходимые 60 млн леев (3,4 млн долларов) на продолжение работы групп продленного дня. Они созвали внеочередное заседание горсовет на 5 января для обсуждения этого вопроса.