https://ria.ru/20240104/sud-1919742205.html

Мэр Кишинева подаст иск к правительству Молдавии

Мэр Кишинева подаст иск к правительству Молдавии - РИА Новости, 04.01.2024

Мэр Кишинева подаст иск к правительству Молдавии

Мэр Кишинева Ион Чебан, который также является лидером оппозиционной партии "Народное альтернативное движение "(НАД/MAN), заявил в четверг в своем... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T20:54

2024-01-04T20:54

2024-01-04T20:54

в мире

кишинев

молдавия

ион чебан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg

КИШИНЕВ, 4 янв – РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан, который также является лидером оппозиционной партии "Народное альтернативное движение "(НАД/MAN), заявил в четверг в своем Telegram-канале, что подает в суд на правительство Молдавии "в связи с финансовым давлением на горожан". "Мы инициировали процедуру подачи иска против правительства и парламента в связи с финансовым давлением на жителей Кишинева и отказом выделить или компенсировать необходимые финансовые источники", - написал Чебан.Мэр молдавской столицы выразил сожаление, что парламент страны отказался принять инициативу MAN внести поправки в бюджет на текущий год, направленные на финансовую поддержку жизненно важных для Кишинева секторов: социальной помощи, образования и инфраструктуры. "Кишиневцы вносят в государственный бюджет 23 миллиарда леев (1,3 млрд долларов), а в ответ мы получаем копейки. Жители столицы являются активными плательщиками в государственный бюджет, отдайте кишиневцам должное", - добавил Чебан. Ранее молдавские СМИ, подконтрольные правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) сообщили, что группа городских депутатов от этой политсилы пикетировала в четверг мэрию Кишинева. Представители ПДС утверждали, что Чебан хочет закрыть группы продленного дня в школах и обвинили его в нежелании выделять необходимые 60 млн леев (3,4 млн долларов) на продолжение работы групп продленного дня. Они созвали внеочередное заседание горсовет на 5 января для обсуждения этого вопроса.

https://ria.ru/20240103/moldavia-1919590675.html

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кишинев, молдавия, ион чебан