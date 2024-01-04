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У США больше нет средств на поддержку Украины, заявил Белый дом - РИА Новости, 04.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:46 04.01.2024 (обновлено: 15:13 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/ssha-1919683356.html
У США больше нет средств на поддержку Украины, заявил Белый дом
У США больше нет средств на поддержку Украины, заявил Белый дом - РИА Новости, 04.01.2024
У США больше нет средств на поддержку Украины, заявил Белый дом
У США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T11:46
2024-01-04T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джон кирби
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. У США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге."Президент подписал последний пакет, на восполнение которого у нас было финансирование, и на этом все. Нам нужно одобрение (на выделение дополнительных средств. — Прим. ред.), чтобы мы могли продолжить предоставлять поддержку Украине", — сказал он.Кирби отметил, что последний пакет помощи, подписанный президентом Джо Байденом 27 декабря, еще не доставили на Украину в полном объеме. По его словам, на это могут уйти "недели".В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.Запрос Белого дома о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация Джо Байдена не изменит подходы к защите границы США.В итоге компромисс так и не был найден, а палата представителей ушла на зимние каникулы.
https://ria.ru/20240104/vera-1919680266.html
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
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в мире, сша, украина, джон кирби
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джон Кирби
У США больше нет средств на поддержку Украины, заявил Белый дом

Белый дом: у США больше нет средств на Украину, нужно одобрение конгресса

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. У США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.
«
"Президент подписал последний пакет, на восполнение которого у нас было финансирование, и на этом все. Нам нужно одобрение (на выделение дополнительных средств. — Прим. ред.), чтобы мы могли продолжить предоставлять поддержку Украине", — сказал он.
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Кирби отметил, что последний пакет помощи, подписанный президентом Джо Байденом 27 декабря, еще не доставили на Украину в полном объеме. По его словам, на это могут уйти "недели".
В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
Запрос Белого дома о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация Джо Байдена не изменит подходы к защите границы США.
В итоге компромисс так и не был найден, а палата представителей ушла на зимние каникулы.
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