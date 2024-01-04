У США больше нет средств на поддержку Украины, заявил Белый дом
Белый дом: у США больше нет средств на Украину, нужно одобрение конгресса
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. У США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.
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"Президент подписал последний пакет, на восполнение которого у нас было финансирование, и на этом все. Нам нужно одобрение (на выделение дополнительных средств. — Прим. ред.), чтобы мы могли продолжить предоставлять поддержку Украине", — сказал он.
Кирби отметил, что последний пакет помощи, подписанный президентом Джо Байденом 27 декабря, еще не доставили на Украину в полном объеме. По его словам, на это могут уйти "недели".
В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
Запрос Белого дома о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация Джо Байдена не изменит подходы к защите границы США.
В итоге компромисс так и не был найден, а палата представителей ушла на зимние каникулы.