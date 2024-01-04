https://ria.ru/20240104/ssha-1919683356.html

У США больше нет средств на поддержку Украины, заявил Белый дом

У США больше нет средств на поддержку Украины, заявил Белый дом - РИА Новости, 04.01.2024

У США больше нет средств на поддержку Украины, заявил Белый дом

У США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T11:46

2024-01-04T11:46

2024-01-04T15:13

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

джон кирби

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. У США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге."Президент подписал последний пакет, на восполнение которого у нас было финансирование, и на этом все. Нам нужно одобрение (на выделение дополнительных средств. — Прим. ред.), чтобы мы могли продолжить предоставлять поддержку Украине", — сказал он.Кирби отметил, что последний пакет помощи, подписанный президентом Джо Байденом 27 декабря, еще не доставили на Украину в полном объеме. По его словам, на это могут уйти "недели".В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.Запрос Белого дома о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация Джо Байдена не изменит подходы к защите границы США.В итоге компромисс так и не был найден, а палата представителей ушла на зимние каникулы.

https://ria.ru/20240104/vera-1919680266.html

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, украина, джон кирби