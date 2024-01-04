В США сочли, что взрывы в Иране выглядят как теракт ИГ*
Чиновник: США считают, что взрывы в Иране выглядят как теракт ИГ*
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США считают, что взрывы в иранском Кермане выглядят как очередная акция террористической группировки "Исламское государство"*, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек. По данным, опубликованным в СМИ до заявления министра, число погибших достигло 103 человек, еще 211 получили ранения.
"Это выглядит как террористическая атака... типа тех, что мы уже видели в исполнении ИГ*", - сказал представитель Белого дома журналистам, добавив, что такова "рабочая гипотеза" американских властей.
США ранее заявили, что не имеют отношения к взрывам в Иране и не видят признаков того, что к ним причастен Израиль.
Ранее правительство Ирана объявило четверг днем национального траура по погибшим в результате взрывов. Президент страны Эбрахим Раиси, отложивший запланированный на 4 января визит в Турцию, заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами исламской республики и наказаны по заслугам. В свою очередь, верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил в послании, что исполнители и организаторы теракта станут мишенью для приведения в исполнение справедливого наказания и должны знать, что за катастрофой, которую они создали, последует "жесткий ответ".
Сулеймани был убит в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада. Вместе с ним погиб заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России