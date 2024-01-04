https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919705397.html

На Купянском направлении ВС России уничтожили несколько РСЗО "Ольха"

На Купянском направлении ВС России уничтожили несколько РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 04.01.2024

На Купянском направлении ВС России уничтожили несколько РСЗО "Ольха"

Российские подразделения уничтожили несколько РСЗО "Ольха" и Vampire на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:55

2024-01-04T14:55

2024-01-04T16:08

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили несколько РСЗО "Ольха" и Vampire на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.Как уточнили в ведомстве, бойцы группировки войск "Запад" при поддержке артиллерии поразили живую силу и технику 14-й, 21-й, 43-й, 92-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 117-й бригады территориальной обороны возле Новоегоровки, Ивановки и Берестового в Харьковской области.Потери противника составили:ВСУ применяли РСЗО "Ольха" и Vampire, в частности, при террористическом обстреле Белгорода 30 декабря. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части ракет "Ольха" попали по городу.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.

https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919703209.html

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