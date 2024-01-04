Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 04.01.2024 (обновлено: 14:59 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919702872.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 04.01.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении за сутки уничтожили до 190 украинских военнослужащих, поразили артиллерийскую систему М777 и самоходку М109 Paladin... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T14:39
2024-01-04T14:59
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
в мире
клещеевка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910561959_0:217:2078:1386_1920x0_80_0_0_28dd66d6be9112c2a36f0037b902fcb4.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за сутки уничтожили до 190 украинских военнослужащих, поразили артиллерийскую систему М777 и самоходку М109 Paladin производства США, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 3-й штурмовой, 42-й механизированной бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Богдановка, Красное, Клещеевка и Андреевка ДНР."Общие потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей", - говорится в сводке министерства.Также, по информации Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили артиллерийскую систему М777 и самоходку М109 Paladin производства США.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
украина
клещеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910561959_185:0:2033:1386_1920x0_80_0_0_6f8c444d2e4a0cd2d5f2632ffe03f8d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, В мире, Клещеевка
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 190 военнослужащих

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за сутки уничтожили до 190 украинских военнослужащих, поразили артиллерийскую систему М777 и самоходку М109 Paladin производства США, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 3-й штурмовой, 42-й механизированной бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Богдановка, Красное, Клещеевка и Андреевка ДНР.
«
"Общие потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей", - говорится в сводке министерства.
Также, по информации Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили артиллерийскую систему М777 и самоходку М109 Paladin производства США.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВ миреКлещеевка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала