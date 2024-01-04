https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919702872.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 04.01.2024

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении за сутки уничтожили до 190 украинских военнослужащих, поразили артиллерийскую систему М777 и самоходку М109 Paladin... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:39

2024-01-04T14:39

2024-01-04T14:59

специальная военная операция на украине

россия

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

в мире

клещеевка

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за сутки уничтожили до 190 украинских военнослужащих, поразили артиллерийскую систему М777 и самоходку М109 Paladin производства США, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 3-й штурмовой, 42-й механизированной бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Богдановка, Красное, Клещеевка и Андреевка ДНР."Общие потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей", - говорится в сводке министерства.Также, по информации Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили артиллерийскую систему М777 и самоходку М109 Paladin производства США.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сша

украина

клещеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, клещеевка