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Запад потратил на помощь Киеву с начала СВО больше 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 04.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 04.01.2024 (обновлено: 14:52 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919698943.html
Запад потратил на помощь Киеву с начала СВО больше 200 миллиардов долларов
Запад потратил на помощь Киеву с начала СВО больше 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 04.01.2024
Запад потратил на помощь Киеву с начала СВО больше 200 миллиардов долларов
Военную помощь оказывают Украине 54 иностранных государства, с начала спецоперации они потратили уже более 200 миллиардов долларов, сообщилр Минобороны РФ в... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T14:20
2024-01-04T14:52
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Военную помощь оказывают Украине 54 иностранных государства, с начала спецоперации они потратили уже более 200 миллиардов долларов, сообщилр Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Оказывают помощь 54 страны. Потрачено более 203 млрд. долларов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в интересах ВСУ работает группировка из более чем 500 космических аппаратов США и НАТО. Из них более 70 представляют собой спутники-разведчики, остальные - коммерческие аппараты двойного назначения. Кроме того, в интересах Киева более 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink. В МО РФ уточнили, что всего воевать за Украину прибыли 13,5 тысячи иностранных наёмников, большая часть (8,5 тысячи) из Европы. Из Азии прибыли 1,7 тысячи наёмников, из Северной и Южной Америки - 2,7 тысячи. Около 6 тысяч были уничтожены, более 5,5 тысячи сбежали, сейчас осталось лишь 1,9 тысяч наёмников, подчеркнули в российском Минобороны. Иностранные государства поставили украинским вооружённым силам более 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, более 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тысяч беспилотников. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В РФ не раз заявляли, что поставки Киеву западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя, эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20240104/ssha-1919683356.html
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украина, киев, россия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Запад потратил на помощь Киеву с начала СВО больше 200 миллиардов долларов

Минобороны России: иностранная помощь Украине с начала СВО превысила $200 млрд

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Военную помощь оказывают Украине 54 иностранных государства, с начала спецоперации они потратили уже более 200 миллиардов долларов, сообщилр Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"Оказывают помощь 54 страны. Потрачено более 203 млрд. долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в интересах ВСУ работает группировка из более чем 500 космических аппаратов США и НАТО. Из них более 70 представляют собой спутники-разведчики, остальные - коммерческие аппараты двойного назначения. Кроме того, в интересах Киева более 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink.
В МО РФ уточнили, что всего воевать за Украину прибыли 13,5 тысячи иностранных наёмников, большая часть (8,5 тысячи) из Европы. Из Азии прибыли 1,7 тысячи наёмников, из Северной и Южной Америки - 2,7 тысячи. Около 6 тысяч были уничтожены, более 5,5 тысячи сбежали, сейчас осталось лишь 1,9 тысяч наёмников, подчеркнули в российском Минобороны.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
У США больше нет средств на поддержку Украины, заявил Белый дом
Вчера, 11:46
Иностранные государства поставили украинским вооружённым силам более 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, более 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тысяч беспилотников.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
В РФ не раз заявляли, что поставки Киеву западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя, эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
"Потеряли надежду": в США признали неприятную правду для Украины
Вчера, 11:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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