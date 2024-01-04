https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919651277.html

Танкисты ЗВО уничтожили гаубицу Д-20 ВСУ на Купянском направлении

Танкисты ЗВО уничтожили гаубицу Д-20 ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 04.01.2024

Танкисты ЗВО уничтожили гаубицу Д-20 ВСУ на Купянском направлении

Танкисты общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили гаубицу Д-20 ВСУ с закрытой огневой позиции на Купянском направлении, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T06:04

2024-01-04T06:04

2024-01-04T06:05

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ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Танкисты общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили гаубицу Д-20 ВСУ с закрытой огневой позиции на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции экипаж танка Т-72Б3 общевойсковой армии группировки войск "Запад", ведя огонь с закрытой огневой позиции, уничтожил гаубицу Д-20 ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что огневая артиллерийская позиция ВСУ была выявлена российскими разведчиками. Координаты цели поступили находившемуся на боевом дежурстве экипажу танка Т-72Б3. "Танкисты выдвинулись на заранее подготовленную огневую позицию и совершили выстрел на расстоянии в девять километров от цели. Благодаря хорошей корректировке огня с воздуха с применением БПЛА, танкистам удалось уничтожить расчет и орудие националистов", - отметили в оборонном ведомстве.

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россия, вооруженные силы украины, т-72б3, вооруженные силы рф, безопасность