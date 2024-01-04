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ВДВ применяют комплексы РЭБ "Лесочек" для защиты от дронов в зоне СВО - РИА Новости, 04.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 04.01.2024 (обновлено: 08:13 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919650906.html
ВДВ применяют комплексы РЭБ "Лесочек" для защиты от дронов в зоне СВО
ВДВ применяют комплексы РЭБ "Лесочек" для защиты от дронов в зоне СВО - РИА Новости, 04.01.2024
ВДВ применяют комплексы РЭБ "Лесочек" для защиты от дронов в зоне СВО
Подразделения российских Воздушно-десантных войск широко применяют средства радиоэлектронной борьбы "Лесочек" в зоне проведения специальной военной операции,... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T06:02
2024-01-04T08:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
технологии
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 4 янв — РИА Новости. Подразделения российских Воздушно-десантных войск широко применяют средства радиоэлектронной борьбы "Лесочек" в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны."В ходе проведения специальной военной операции для защиты от квадрокоптеров и FPV-дронов подразделения Воздушно-десантных войск широко применяют средства радиоэлектронной борьбы "Лесочек", — рассказали в министерстве.В радиусе действия этого комплекса любой квадрокоптер или FPV-дрон теряет управление и связь с оператором, что в конечном итоге приводит к падению.В ведомстве отметили, что преимущество "Лесочка" заключается, в частности, в компактности, которая дает возможность установки на автомобильную и бронетанковую технику и обеспечивает защиту транспорта и личного состава как в движении, так и в местах стоянки.
https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919649933.html
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безопасность, россия, технологии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Технологии, Вооруженные силы РФ
ВДВ применяют комплексы РЭБ "Лесочек" для защиты от дронов в зоне СВО

ВДВ применяют комплексы РЭБ "Лесочек" для защиты от дронов-камикадзе в зоне СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 янв — РИА Новости. Подразделения российских Воздушно-десантных войск широко применяют средства радиоэлектронной борьбы "Лесочек" в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
"В ходе проведения специальной военной операции для защиты от квадрокоптеров и FPV-дронов подразделения Воздушно-десантных войск широко применяют средства радиоэлектронной борьбы "Лесочек", — рассказали в министерстве.
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В радиусе действия этого комплекса любой квадрокоптер или FPV-дрон теряет управление и связь с оператором, что в конечном итоге приводит к падению.
В ведомстве отметили, что преимущество "Лесочка" заключается, в частности, в компактности, которая дает возможность установки на автомобильную и бронетанковую технику и обеспечивает защиту транспорта и личного состава как в движении, так и в местах стоянки.
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