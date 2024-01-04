https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919650906.html

ВДВ применяют комплексы РЭБ "Лесочек" для защиты от дронов в зоне СВО

ВДВ применяют комплексы РЭБ "Лесочек" для защиты от дронов в зоне СВО - РИА Новости, 04.01.2024

ВДВ применяют комплексы РЭБ "Лесочек" для защиты от дронов в зоне СВО

Подразделения российских Воздушно-десантных войск широко применяют средства радиоэлектронной борьбы "Лесочек" в зоне проведения специальной военной операции,... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T06:02

2024-01-04T06:02

2024-01-04T08:13

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

технологии

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 4 янв — РИА Новости. Подразделения российских Воздушно-десантных войск широко применяют средства радиоэлектронной борьбы "Лесочек" в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны."В ходе проведения специальной военной операции для защиты от квадрокоптеров и FPV-дронов подразделения Воздушно-десантных войск широко применяют средства радиоэлектронной борьбы "Лесочек", — рассказали в министерстве.В радиусе действия этого комплекса любой квадрокоптер или FPV-дрон теряет управление и связь с оператором, что в конечном итоге приводит к падению.В ведомстве отметили, что преимущество "Лесочка" заключается, в частности, в компактности, которая дает возможность установки на автомобильную и бронетанковую технику и обеспечивает защиту транспорта и личного состава как в движении, так и в местах стоянки.

https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919649933.html

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безопасность, россия, технологии, вооруженные силы рф