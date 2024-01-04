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Разведчики группировки "Запад" сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском - РИА Новости, 04.01.2024
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04:02 04.01.2024 (обновлено: 04:07 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919647500.html
Разведчики группировки "Запад" сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском
Разведчики группировки "Запад" сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском - РИА Новости, 04.01.2024
Разведчики группировки "Запад" сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском
Гранатометные расчеты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пехоту ВСУ при попытке атаковать позиции России на Купянском... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T04:02
2024-01-04T04:07
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 4 янв — РИА Новости. Гранатометные расчеты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пехоту ВСУ при попытке атаковать позиции России на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.&quot;Расчет БПЛА разведывательного подразделения на данном направлении вскрыл передвижение военнослужащих ВСУ. По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления&quot;, — уточнили в ведомстве.По данным министерства, после обнаружения группы ВСУ расчеты автоматических гранатометов прибыли на огневую позицию и точными попаданиями сорвали попытку прорыва линии обороны."Противник хотел ночью незаметно пробраться целой группой к нашим позициям. Наши разведчики с помощью дрона скорректировали огонь из гранатометов. В итоге мы уничтожили противника, тем самым не дав ему подойти ни на метр к нашим подразделениям", — добавил командир отделения с позывным "Буря".В среду Минобороны сообщило об уничтожении более 35 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении за сутки. Там же российские бойцы ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Разведчики группировки "Запад" сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском

МО: разведчики группировки "Запад" сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России
Военнослужащие России - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
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ЛУГАНСК, 4 янв — РИА Новости. Гранатометные расчеты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пехоту ВСУ при попытке атаковать позиции России на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
«

"Расчет БПЛА разведывательного подразделения на данном направлении вскрыл передвижение военнослужащих ВСУ. По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления", — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, после обнаружения группы ВСУ расчеты автоматических гранатометов прибыли на огневую позицию и точными попаданиями сорвали попытку прорыва линии обороны.
"Противник хотел ночью незаметно пробраться целой группой к нашим позициям. Наши разведчики с помощью дрона скорректировали огонь из гранатометов. В итоге мы уничтожили противника, тем самым не дав ему подойти ни на метр к нашим подразделениям", — добавил командир отделения с позывным "Буря".
В среду Минобороны сообщило об уничтожении более 35 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении за сутки. Там же российские бойцы ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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