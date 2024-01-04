https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919647500.html
Разведчики группировки "Запад" сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском
Разведчики группировки "Запад" сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском - РИА Новости, 04.01.2024
Разведчики группировки "Запад" сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском
Гранатометные расчеты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пехоту ВСУ при попытке атаковать позиции России на Купянском... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T04:02
2024-01-04T04:02
2024-01-04T04:07
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919141134_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_c3d4420bc78f71f2491f950307886d15.jpg
ЛУГАНСК, 4 янв — РИА Новости. Гранатометные расчеты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пехоту ВСУ при попытке атаковать позиции России на Купянском направлении, сообщили в Минобороны."Расчет БПЛА разведывательного подразделения на данном направлении вскрыл передвижение военнослужащих ВСУ. По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления", — уточнили в ведомстве.По данным министерства, после обнаружения группы ВСУ расчеты автоматических гранатометов прибыли на огневую позицию и точными попаданиями сорвали попытку прорыва линии обороны."Противник хотел ночью незаметно пробраться целой группой к нашим позициям. Наши разведчики с помощью дрона скорректировали огонь из гранатометов. В итоге мы уничтожили противника, тем самым не дав ему подойти ни на метр к нашим подразделениям", — добавил командир отделения с позывным "Буря".В среду Минобороны сообщило об уничтожении более 35 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении за сутки. Там же российские бойцы ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab.
https://ria.ru/20240104/vzvod-1919647306.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919141134_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9744481c9b23307ca43c7fdc3bb15350.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Разведчики группировки "Запад" сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском
МО: разведчики группировки "Запад" сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском
ЛУГАНСК, 4 янв — РИА Новости. Гранатометные расчеты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пехоту ВСУ при попытке атаковать позиции России на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"Расчет БПЛА разведывательного подразделения на данном направлении вскрыл передвижение военнослужащих ВСУ. По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления", — уточнили в ведомстве.
По данным министерства, после обнаружения группы ВСУ расчеты автоматических гранатометов прибыли на огневую позицию и точными попаданиями сорвали попытку прорыва линии обороны.
"Противник хотел ночью незаметно пробраться целой группой к нашим позициям. Наши разведчики с помощью дрона скорректировали огонь из гранатометов. В итоге мы уничтожили противника, тем самым не дав ему подойти ни на метр к нашим подразделениям", — добавил командир отделения с позывным "Буря".
В среду Минобороны сообщило об уничтожении более 35 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении за сутки. Там же российские бойцы ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab.
СМИ: Россия создает огромные ловушки для техники ВСУ