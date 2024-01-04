https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1909949457.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.01.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.01.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T18:34

2024-01-04T18:34

2024-01-04T18:37

инфографика

спецоперация

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 4 января 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения нанесли поражение частям ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях. Российские части ударили по 117 районам скопления живой силы и техники. Уничтожен склад боеприпасов. Средства ПВО перехватили три реактивных снаряда HIMARS и сбили 37 украинских беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 565 самолетов, 263 вертолета, 10 404 беспилотника, 446 зенитных ракетных комплекса, 1198 реактивных систем залпового огня, 14 472 танка и других бронемашин, 7623 орудия полевой артиллерии и 17 075 единиц автомобильной техники.

украина

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луганская народная республика

донецкая народная республика

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