https://ria.ru/20240104/solomin-1919736563.html

В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 04.01.2024

В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин, возможно, будет выписан из больницы после праздников, сообщила РИА Новости директор театра Тамара... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T19:38

2024-01-04T19:38

2024-01-04T19:38

культура

юрий соломин

малый театр

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин, возможно, будет выписан из больницы после праздников, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. 21 ноября Михайлова сообщила, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии. "Состояние Юрия Мефодьевича по-прежнему стабильное. После праздников будем, возможно, выписывать его из больницы", - сказала Михайлова.

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юрий соломин, малый театр, общество