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В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина
В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 04.01.2024
В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина
Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин, возможно, будет выписан из больницы после праздников, сообщила РИА Новости директор театра Тамара... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T19:38
2024-01-04T19:38
2024-01-04T19:38
культура
юрий соломин
малый театр
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин, возможно, будет выписан из больницы после праздников, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. 21 ноября Михайлова сообщила, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии. "Состояние Юрия Мефодьевича по-прежнему стабильное. После праздников будем, возможно, выписывать его из больницы", - сказала Михайлова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий соломин, малый театр, общество
Культура, Юрий Соломин, Малый театр, Общество
В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина
Директор Малого театра: Соломина, возможно, выпишут из больницы после праздников