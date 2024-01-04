https://ria.ru/20240104/solntse-1919663787.html

На Солнце произошла сильнейшая вспышка, заявили ученые

На Солнце произошла сильнейшая вспышка, заявили ученые - РИА Новости, 04.01.2024

На Солнце произошла сильнейшая вспышка, заявили ученые

Сильнейшая вспышка действующего солнечного цикла произошла на Солнце, на Земле она не должна вызвать каких-либо явлений, сообщили учёные Лаборатории солнечной... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T09:41

2024-01-04T09:41

2024-01-04T09:41

наука

космос - риа наука

земля

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875747389_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_aa70256958561b986146fdb8af4e641f.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сильнейшая вспышка действующего солнечного цикла произошла на Солнце, на Земле она не должна вызвать каких-либо явлений, сообщили учёные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. "Вспышка является первым по настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла и может быть без преувеличения охарактеризована как событие исключительной силы. Взрыв примерно в 2 раза превышает по мощности предыдущие рекордные события данного цикла. Согласно предварительной классификации, вспышке присвоен балл X5.0. Занимавшая ранее первое место вспышка имела балл X2.8", - говорится в сообщении. Отмечается, что вспышка произошла в новогоднюю ночь, но в мировых каталогах, которые ведутся по всемирному (лондонскому) времени, будет маркирована 2023-м годом. Учёные объяснили, что причиной взрыва стало накопление магнитной и электрической энергии в короне Солнца в результате движения солнечных пятен. Предугадать вспышку было невозможно, потому что область, в которой произошел взрыв, ещё вчера находилась на обратной стороне Солнца, и была невидима для земных приборов. Сотрудники лаборатории не исключили, что до выхода на видимую сторону Солнца эта область уже произвела несколько крупных взрывов на его обратной стороне, которые остались скрыты от земных приборов. В таком случае серия взрывов может быть продолжена в ближайшие дни. Подчёркивается, что влияние вспышки на нашу планету полностью исключено, так как она произошла на восточном крае Солнца на значительном удалении от линии Солнце-Земля. Любые сообщения о крупных или даже рекордных магнитных бурях будут в данном случае недостоверны, говорится в сообщении лаборатории. Предыдущая сборная вспышка произошла менее 3 недель назад, 14 декабря 2023 года. Последний раз более крупное событие, чем сегодняшнее, а именно вспышка уровня X8.2, происходило 10 сентября 2017 года, напомнили в лаборатории. "Можно заметить, что оба события, и сегодняшнее, и предыдущее от 14 декабря, пока происходили на удалении от направления на Землю, что можно считать определенного рода удачей", - добавили учёные.

https://ria.ru/20231215/buri-1916015837.html

https://ria.ru/20240104/solntse-1919002942.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, российская академия наук