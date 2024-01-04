Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла сильнейшая вспышка, заявили ученые - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:41 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/solntse-1919663787.html
На Солнце произошла сильнейшая вспышка, заявили ученые
На Солнце произошла сильнейшая вспышка, заявили ученые - РИА Новости, 04.01.2024
На Солнце произошла сильнейшая вспышка, заявили ученые
Сильнейшая вспышка действующего солнечного цикла произошла на Солнце, на Земле она не должна вызвать каких-либо явлений, сообщили учёные Лаборатории солнечной... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:41
2024-01-04T09:41
наука
космос - риа наука
земля
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875747389_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_aa70256958561b986146fdb8af4e641f.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сильнейшая вспышка действующего солнечного цикла произошла на Солнце, на Земле она не должна вызвать каких-либо явлений, сообщили учёные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. "Вспышка является первым по настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла и может быть без преувеличения охарактеризована как событие исключительной силы. Взрыв примерно в 2 раза превышает по мощности предыдущие рекордные события данного цикла. Согласно предварительной классификации, вспышке присвоен балл X5.0. Занимавшая ранее первое место вспышка имела балл X2.8", - говорится в сообщении. Отмечается, что вспышка произошла в новогоднюю ночь, но в мировых каталогах, которые ведутся по всемирному (лондонскому) времени, будет маркирована 2023-м годом. Учёные объяснили, что причиной взрыва стало накопление магнитной и электрической энергии в короне Солнца в результате движения солнечных пятен. Предугадать вспышку было невозможно, потому что область, в которой произошел взрыв, ещё вчера находилась на обратной стороне Солнца, и была невидима для земных приборов. Сотрудники лаборатории не исключили, что до выхода на видимую сторону Солнца эта область уже произвела несколько крупных взрывов на его обратной стороне, которые остались скрыты от земных приборов. В таком случае серия взрывов может быть продолжена в ближайшие дни. Подчёркивается, что влияние вспышки на нашу планету полностью исключено, так как она произошла на восточном крае Солнца на значительном удалении от линии Солнце-Земля. Любые сообщения о крупных или даже рекордных магнитных бурях будут в данном случае недостоверны, говорится в сообщении лаборатории. Предыдущая сборная вспышка произошла менее 3 недель назад, 14 декабря 2023 года. Последний раз более крупное событие, чем сегодняшнее, а именно вспышка уровня X8.2, происходило 10 сентября 2017 года, напомнили в лаборатории. "Можно заметить, что оба события, и сегодняшнее, и предыдущее от 14 декабря, пока происходили на удалении от направления на Землю, что можно считать определенного рода удачей", - добавили учёные.
https://ria.ru/20231215/buri-1916015837.html
https://ria.ru/20240104/solntse-1919002942.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875747389_912:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_8d8adacec152aad2efae3d0108a56f98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, российская академия наук
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук
На Солнце произошла сильнейшая вспышка, заявили ученые

Ученые: на солнце произошла всыпшка, которой присвоен балл X5.0

© iStock.com / LV4260Солнечная активность
Солнечная активность - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© iStock.com / LV4260
Солнечная активность. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сильнейшая вспышка действующего солнечного цикла произошла на Солнце, на Земле она не должна вызвать каких-либо явлений, сообщили учёные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.
"Вспышка является первым по настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла и может быть без преувеличения охарактеризована как событие исключительной силы. Взрыв примерно в 2 раза превышает по мощности предыдущие рекордные события данного цикла. Согласно предварительной классификации, вспышке присвоен балл X5.0. Занимавшая ранее первое место вспышка имела балл X2.8", - говорится в сообщении.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Сильных магнитных бурь после вспышки на Солнце не будет, заявили ученые
15 декабря 2023, 13:48
Отмечается, что вспышка произошла в новогоднюю ночь, но в мировых каталогах, которые ведутся по всемирному (лондонскому) времени, будет маркирована 2023-м годом.
Учёные объяснили, что причиной взрыва стало накопление магнитной и электрической энергии в короне Солнца в результате движения солнечных пятен. Предугадать вспышку было невозможно, потому что область, в которой произошел взрыв, ещё вчера находилась на обратной стороне Солнца, и была невидима для земных приборов. Сотрудники лаборатории не исключили, что до выхода на видимую сторону Солнца эта область уже произвела несколько крупных взрывов на его обратной стороне, которые остались скрыты от земных приборов. В таком случае серия взрывов может быть продолжена в ближайшие дни.
Подчёркивается, что влияние вспышки на нашу планету полностью исключено, так как она произошла на восточном крае Солнца на значительном удалении от линии Солнце-Земля. Любые сообщения о крупных или даже рекордных магнитных бурях будут в данном случае недостоверны, говорится в сообщении лаборатории.
Предыдущая сборная вспышка произошла менее 3 недель назад, 14 декабря 2023 года. Последний раз более крупное событие, чем сегодняшнее, а именно вспышка уровня X8.2, происходило 10 сентября 2017 года, напомнили в лаборатории.
"Можно заметить, что оба события, и сегодняшнее, и предыдущее от 14 декабря, пока происходили на удалении от направления на Землю, что можно считать определенного рода удачей", - добавили учёные.
Изображение поверхности Солнца со множеством коронарных выбросов, полученное Обсерваторией солнечной динамики (SDO) НАСА, 29 ноября 2023 года
Опасная черта. Ученые предсказали приближение максимума активности Солнца
Вчера, 08:00
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала