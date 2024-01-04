https://ria.ru/20240104/sobaka-1919739618.html

Собака из США съела четыре тысячи долларов, но вернула почти все

Собака из США съела четыре тысячи долларов, но вернула почти все - РИА Новости, 04.01.2024

Собака из США съела четыре тысячи долларов, но вернула почти все

Американская семья рассказала, что их пес съел четыре тысячи долларов наличными, но, всерьез запачкав руки, им удалось восстановить большую часть суммы. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T20:15

2024-01-04T20:15

2024-01-04T21:35

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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Американская семья рассказала, что их пес съел четыре тысячи долларов наличными, но, всерьез запачкав руки, им удалось восстановить большую часть суммы. "Это Сесил. Он не сделал ничего плохого в своей жизни, пока не съел четыре тысячи долларов", — написала хозяйка Керри Ло в одной из социальных сетей.Здоровье семилетнего голдендудля (помесь пуделя с золотистым ретривером) не пострадало, однако Керри вместе с мужем Клейтоном пришлось терпеливо просеивать собачьи экскременты и рвотные массы, а потом склеивать найденные фрагменты купюр. "Мы уже восстановили 3550 долларов!" — похвастались супруги. Оставшиеся обрывки они готовы рассматривать как свое "самое дорогое произведение искусства".

https://ria.ru/20230527/medved-1874478086.html

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