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Собака из США съела четыре тысячи долларов, но вернула почти все
Собака из США съела четыре тысячи долларов, но вернула почти все - РИА Новости, 04.01.2024
Собака из США съела четыре тысячи долларов, но вернула почти все
Американская семья рассказала, что их пес съел четыре тысячи долларов наличными, но, всерьез запачкав руки, им удалось восстановить большую часть суммы. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T20:15
2024-01-04T20:15
2024-01-04T21:35
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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Американская семья рассказала, что их пес съел четыре тысячи долларов наличными, но, всерьез запачкав руки, им удалось восстановить большую часть суммы. "Это Сесил. Он не сделал ничего плохого в своей жизни, пока не съел четыре тысячи долларов", — написала хозяйка Керри Ло в одной из социальных сетей.Здоровье семилетнего голдендудля (помесь пуделя с золотистым ретривером) не пострадало, однако Керри вместе с мужем Клейтоном пришлось терпеливо просеивать собачьи экскременты и рвотные массы, а потом склеивать найденные фрагменты купюр. "Мы уже восстановили 3550 долларов!" — похвастались супруги. Оставшиеся обрывки они готовы рассматривать как свое "самое дорогое произведение искусства".
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сша, в мире
Собака из США съела четыре тысячи долларов, но вернула почти все
Собака из США съела 4000 долларов, но хозяева вернули 3550, запачкав руки
ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Американская семья рассказала, что их пес съел четыре тысячи долларов наличными, но, всерьез запачкав руки, им удалось восстановить большую часть суммы.
«
"Это Сесил. Он не сделал ничего плохого в своей жизни, пока не съел четыре тысячи долларов", — написала хозяйка Керри Ло в одной из социальных сетей.
Здоровье семилетнего голдендудля (помесь пуделя с золотистым ретривером) не пострадало, однако Керри вместе с мужем Клейтоном пришлось терпеливо просеивать собачьи экскременты и рвотные массы, а потом склеивать найденные фрагменты купюр.
«
"Мы уже восстановили 3550 долларов!" — похвастались супруги. Оставшиеся обрывки они готовы рассматривать как свое "самое дорогое произведение искусства".
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