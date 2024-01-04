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Собака из США съела четыре тысячи долларов, но вернула почти все - РИА Новости, 04.01.2024
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20:15 04.01.2024 (обновлено: 21:35 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/sobaka-1919739618.html
Собака из США съела четыре тысячи долларов, но вернула почти все
Собака из США съела четыре тысячи долларов, но вернула почти все - РИА Новости, 04.01.2024
Собака из США съела четыре тысячи долларов, но вернула почти все
Американская семья рассказала, что их пес съел четыре тысячи долларов наличными, но, всерьез запачкав руки, им удалось восстановить большую часть суммы. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T20:15
2024-01-04T21:35
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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Американская семья рассказала, что их пес съел четыре тысячи долларов наличными, но, всерьез запачкав руки, им удалось восстановить большую часть суммы. &quot;Это Сесил. Он не сделал ничего плохого в своей жизни, пока не съел четыре тысячи долларов&quot;, — написала хозяйка Керри Ло в одной из социальных сетей.Здоровье семилетнего голдендудля (помесь пуделя с золотистым ретривером) не пострадало, однако Керри вместе с мужем Клейтоном пришлось терпеливо просеивать собачьи экскременты и рвотные массы, а потом склеивать найденные фрагменты купюр. &quot;Мы уже восстановили 3550 долларов!&quot; — похвастались супруги. Оставшиеся обрывки они готовы рассматривать как свое &quot;самое дорогое произведение искусства&quot;.
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сша, в мире
США, В мире
Собака из США съела четыре тысячи долларов, но вернула почти все

Собака из США съела 4000 долларов, но хозяева вернули 3550, запачкав руки

© Фото : Carrie LawСобака Сесил в США съела 4 тысячи долларов
Собака Сесил в США съела 4 тысячи долларов - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : Carrie Law
Собака Сесил в США съела 4 тысячи долларов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Американская семья рассказала, что их пес съел четыре тысячи долларов наличными, но, всерьез запачкав руки, им удалось восстановить большую часть суммы.
«

"Это Сесил. Он не сделал ничего плохого в своей жизни, пока не съел четыре тысячи долларов", — написала хозяйка Керри Ло в одной из социальных сетей.

© Фото : Carrie LawСобака Сесил в США съела 4 тысячи долларов
Собака Сесил в США съела 4 тыс долларов - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : Carrie Law
Собака Сесил в США съела 4 тысячи долларов
Здоровье семилетнего голдендудля (помесь пуделя с золотистым ретривером) не пострадало, однако Керри вместе с мужем Клейтоном пришлось терпеливо просеивать собачьи экскременты и рвотные массы, а потом склеивать найденные фрагменты купюр.
«

"Мы уже восстановили 3550 долларов!" — похвастались супруги. Оставшиеся обрывки они готовы рассматривать как свое "самое дорогое произведение искусства".

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