https://ria.ru/20240104/sheremetevo-1919752935.html

В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов из-за мороза

В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов из-за мороза - РИА Новости, 04.01.2024

В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов из-за мороза

В "Шереметьево" возможны задержки в обслуживании пассажиров и авиакомпаний из-за аномально низкой температуры в столичном регионе, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T23:48

2024-01-04T23:48

2024-01-04T23:48

общество

шереметьево (аэропорт)

погода

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777136343_0:44:3285:1892_1920x0_80_0_0_d4f7a0fe8583476e22ceade9572b1336.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В "Шереметьево" возможны задержки в обслуживании пассажиров и авиакомпаний из-за аномально низкой температуры в столичном регионе, рассказала РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова. "По состоянию на 23.00 мск возможны задержки в обслуживании пассажиров и авиакомпаний в международном аэропорту "Шереметьево" в связи с аномально низкой отрицательной температурой воздуха на протяжении более двух суток. Увеличено время на обслуживание воздушных судов, пассажиров и обработку багажа… При этом важно отметить, что российские и зарубежные рейсы на вылет и прилет продолжают обслуживаться в полном объеме, без отмен", - сказала Захаренкова. Она добавила, что в текущих условиях аэропорт для обеспечения безопасности пассажиров и авиакомпаний работает с увеличенным интервалом наземного обслуживания. Кроме того, в авиагавани создан оперативный круглосуточный штаб для регулирования ситуации. Также приняты оперативные меры: привлечен дополнительный персонал к производственной деятельности, выведены резервы аэродромной и специальной техники, организованы дополнительные пункты обогрева наземной техники. Для пассажиров, ожидающих багаж в зоне прилета, организована выдача воды. Усилен обогрев терминальных комплексов на входах и выходах в терминалы, установлены тепловые пушки. Захаренкова отметила, что сотрудники паркинга помогают автомобилистам отогревать и запускать автомобили при выезде с парковок. Так, только за 4 января более 250 автомобилистам было оказано содействие в запуске автомобилей. "Руководители хендлингового оператора находятся на круглосуточном дежурстве для взаимодействия с пассажирами и авиакомпаниями в целях осуществления всех возможных мер поддержки и бесперебойного обслуживания в условиях экстремально низких температур", - добавила Захаренкова. В случае задержек рейсов обслуживание пассажиров осуществляется согласно Федеральным авиационным правилам.

https://ria.ru/20240104/aeroporty-1919751453.html

https://ria.ru/20240103/moroz-1919555129.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, шереметьево (аэропорт), погода, москва, россия