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В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов из-за мороза - РИА Новости, 04.01.2024
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23:48 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/sheremetevo-1919752935.html
В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов из-за мороза
В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов из-за мороза - РИА Новости, 04.01.2024
В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов из-за мороза
В "Шереметьево" возможны задержки в обслуживании пассажиров и авиакомпаний из-за аномально низкой температуры в столичном регионе, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T23:48
2024-01-04T23:48
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В "Шереметьево" возможны задержки в обслуживании пассажиров и авиакомпаний из-за аномально низкой температуры в столичном регионе, рассказала РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова. "По состоянию на 23.00 мск возможны задержки в обслуживании пассажиров и авиакомпаний в международном аэропорту "Шереметьево" в связи с аномально низкой отрицательной температурой воздуха на протяжении более двух суток. Увеличено время на обслуживание воздушных судов, пассажиров и обработку багажа… При этом важно отметить, что российские и зарубежные рейсы на вылет и прилет продолжают обслуживаться в полном объеме, без отмен", - сказала Захаренкова. Она добавила, что в текущих условиях аэропорт для обеспечения безопасности пассажиров и авиакомпаний работает с увеличенным интервалом наземного обслуживания. Кроме того, в авиагавани создан оперативный круглосуточный штаб для регулирования ситуации. Также приняты оперативные меры: привлечен дополнительный персонал к производственной деятельности, выведены резервы аэродромной и специальной техники, организованы дополнительные пункты обогрева наземной техники. Для пассажиров, ожидающих багаж в зоне прилета, организована выдача воды. Усилен обогрев терминальных комплексов на входах и выходах в терминалы, установлены тепловые пушки. Захаренкова отметила, что сотрудники паркинга помогают автомобилистам отогревать и запускать автомобили при выезде с парковок. Так, только за 4 января более 250 автомобилистам было оказано содействие в запуске автомобилей. "Руководители хендлингового оператора находятся на круглосуточном дежурстве для взаимодействия с пассажирами и авиакомпаниями в целях осуществления всех возможных мер поддержки и бесперебойного обслуживания в условиях экстремально низких температур", - добавила Захаренкова. В случае задержек рейсов обслуживание пассажиров осуществляется согласно Федеральным авиационным правилам.
https://ria.ru/20240104/aeroporty-1919751453.html
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общество, шереметьево (аэропорт), погода, москва, россия
Общество, Шереметьево (аэропорт), Погода, Москва, Россия
В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов из-за мороза

Аэропорт "Шереметьево" предупредил о возможных задержках рейсов из-за мороза

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолеты Airbus A350 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
Самолеты Airbus A350 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолеты Airbus A350 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В "Шереметьево" возможны задержки в обслуживании пассажиров и авиакомпаний из-за аномально низкой температуры в столичном регионе, рассказала РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
"По состоянию на 23.00 мск возможны задержки в обслуживании пассажиров и авиакомпаний в международном аэропорту "Шереметьево" в связи с аномально низкой отрицательной температурой воздуха на протяжении более двух суток. Увеличено время на обслуживание воздушных судов, пассажиров и обработку багажа… При этом важно отметить, что российские и зарубежные рейсы на вылет и прилет продолжают обслуживаться в полном объеме, без отмен", - сказала Захаренкова.
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Она добавила, что в текущих условиях аэропорт для обеспечения безопасности пассажиров и авиакомпаний работает с увеличенным интервалом наземного обслуживания. Кроме того, в авиагавани создан оперативный круглосуточный штаб для регулирования ситуации. Также приняты оперативные меры: привлечен дополнительный персонал к производственной деятельности, выведены резервы аэродромной и специальной техники, организованы дополнительные пункты обогрева наземной техники. Для пассажиров, ожидающих багаж в зоне прилета, организована выдача воды. Усилен обогрев терминальных комплексов на входах и выходах в терминалы, установлены тепловые пушки.
Захаренкова отметила, что сотрудники паркинга помогают автомобилистам отогревать и запускать автомобили при выезде с парковок. Так, только за 4 января более 250 автомобилистам было оказано содействие в запуске автомобилей.
«
"Руководители хендлингового оператора находятся на круглосуточном дежурстве для взаимодействия с пассажирами и авиакомпаниями в целях осуществления всех возможных мер поддержки и бесперебойного обслуживания в условиях экстремально низких температур", - добавила Захаренкова.
В случае задержек рейсов обслуживание пассажиров осуществляется согласно Федеральным авиационным правилам.
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