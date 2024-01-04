https://ria.ru/20240104/semya-1919689435.html

Эксперты оценили возможное закрепление единого статуса многодетной семьи

Эксперты оценили возможное закрепление единого статуса многодетной семьи - РИА Новости, 04.01.2024

Эксперты оценили возможное закрепление единого статуса многодетной семьи

Вероятность, что в наступившем году на федеральном уровне будет закреплен единый статус многодетной семьи, высока, а выстраивание вокруг него демографической... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T12:50

2024-01-04T12:50

2024-01-04T12:50

общество

россия

александр сафонов

александр башкин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91452/09/914520938_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6dc8d0a655281da208c0bc581214ba7e.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Вероятность, что в наступившем году на федеральном уровне будет закреплен единый статус многодетной семьи, высока, а выстраивание вокруг него демографической политики в России позволит повысить рождаемость, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее сенатор Александр Башкин заявил РИА Новости, что в рамках Года семьи, которым президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год, в России может быть законодательно закреплен единый федеральный статус многодетной семьи. "Вопрос по поводу статуса многодетной семьи очень актуален в силу того, что в разных субъектах Российской Федерации этот статус устанавливается по-разному. И в соответствии с этим подходом семьи имеют неодинаковые возможности получения поддержки... Скорее всего, наверное, в этом году статус будет установлен. Ну и плюс ко всему прочему мы просто видим, что значительная часть действий со стороны государства в части поддержки многодетной семьи переходит на федеральный уровень для того, чтобы выровнять единые подходы и политику", - отметил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, закрепление единого статуса многодетной семьи значимо с точки зрения демографии, которую необходимо поддерживать и улучшать. Самым важным является выстраивание политики в этой сфере именно вокруг статуса многодетности, поскольку она в первую очередь связана с воспитанием детей. Сафонов также считает, что верным было бы считать многодетной семью, в которой старший ребенок еще не получил образование после окончания школы и не обрел правовую самостоятельность. "На самом деле, если мы говорим о нахождении в среде семьи, то нужно, конечно, брать период в том числе и получения образования после школы - либо это окончание колледжа, либо института. Поэтому полный срок это все-таки с учетом окончания вуза - это 22 года", - добавил эксперт. Профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина тоже считает, что установление единого статуса многодетной семьи на федеральном уровне необходимо России и поможет изменить в общественном сознании отношение к многодетности. Она подчеркнула, что сегодня и у женщин, и у мужчин в нашей стране есть мнение, что деторождение в целом и многодетность в частности приводят к бедности. "Если у семей исчезнет страх перед многодетностью - (будут уверены - ред.), что они справятся в экономическом плане или если родится ребенок с нарушениями здоровья, что у них всегда будут помощники соответствующих служб, где они всегда смогут получить консультацию, что они не окажутся одинокими в своих проблемах - тогда мотивация существенно повысится на многодетность", - заявила Храпылина.

https://ria.ru/20240104/semya-1919663578.html

https://ria.ru/20231226/sf-1918144197.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, александр сафонов, александр башкин, владимир путин