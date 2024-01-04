https://ria.ru/20240104/samolet-1919696267.html
Рейс Red Wings, задержанный на несколько часов, вылетел из Жуковского
Рейс Red Wings, задержанный на несколько часов, вылетел из Жуковского - РИА Новости, 04.01.2024
Рейс Red Wings, задержанный на несколько часов, вылетел из Жуковского
Рейс авиакомпании Red Wings Москва - Хамбантота (Шри-Ланка), который ранее был задержан для обеспечения безопасности полетов, в настоящее время вылетел на... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T13:48
2024-01-04T13:48
2024-01-04T13:48
шри-ланка
москва
жуковский
происшествия
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МОСКВА, 4 янв - РИА новости. Рейс авиакомпании Red Wings Москва - Хамбантота (Шри-Ланка), который ранее был задержан для обеспечения безопасности полетов, в настоящее время вылетел на Шри-Ланку, сообщили РИА Новости в компании. "Самолет вылетел из Жуковского", - заявили РИА Новости в четверг днем в авиакомпании. Ранее Telegram-канал Shot написал, что более 13 часов пассажиры рейса Red Wings из Москвы на Шри-Ланку не могут вылететь из аэропорта Жуковский, самолет из Москвы в Хамбантоту должен был вылететь накануне в 22.20. Рейс был задержан для обеспечения безопасности полетов, сообщили РИА Новости в компании.
https://ria.ru/20240104/samolet-1919687509.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шри-ланка, москва, жуковский, происшествия
Шри-Ланка, Москва, Жуковский, Происшествия
Рейс Red Wings, задержанный на несколько часов, вылетел из Жуковского
Задержанный на несколько часов рейс Red Wings вылетел из Жуковского на Шри-Ланку