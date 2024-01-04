https://ria.ru/20240104/samolet-1919696267.html

Рейс Red Wings, задержанный на несколько часов, вылетел из Жуковского

Рейс Red Wings, задержанный на несколько часов, вылетел из Жуковского - РИА Новости, 04.01.2024

Рейс Red Wings, задержанный на несколько часов, вылетел из Жуковского

Рейс авиакомпании Red Wings Москва - Хамбантота (Шри-Ланка), который ранее был задержан для обеспечения безопасности полетов, в настоящее время вылетел на... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T13:48

2024-01-04T13:48

2024-01-04T13:48

шри-ланка

москва

жуковский

происшествия

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МОСКВА, 4 янв - РИА новости. Рейс авиакомпании Red Wings Москва - Хамбантота (Шри-Ланка), который ранее был задержан для обеспечения безопасности полетов, в настоящее время вылетел на Шри-Ланку, сообщили РИА Новости в компании. "Самолет вылетел из Жуковского", - заявили РИА Новости в четверг днем в авиакомпании. Ранее Telegram-канал Shot написал, что более 13 часов пассажиры рейса Red Wings из Москвы на Шри-Ланку не могут вылететь из аэропорта Жуковский, самолет из Москвы в Хамбантоту должен был вылететь накануне в 22.20. Рейс был задержан для обеспечения безопасности полетов, сообщили РИА Новости в компании.

https://ria.ru/20240104/samolet-1919687509.html

шри-ланка

москва

жуковский

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шри-ланка, москва, жуковский, происшествия