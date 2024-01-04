Рейтинг@Mail.ru
Рейс Red Wings, задержанный на несколько часов, вылетел из Жуковского - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/samolet-1919696267.html
Рейс Red Wings, задержанный на несколько часов, вылетел из Жуковского
Рейс Red Wings, задержанный на несколько часов, вылетел из Жуковского - РИА Новости, 04.01.2024
Рейс Red Wings, задержанный на несколько часов, вылетел из Жуковского
Рейс авиакомпании Red Wings Москва - Хамбантота (Шри-Ланка), который ранее был задержан для обеспечения безопасности полетов, в настоящее время вылетел на... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T13:48
2024-01-04T13:48
шри-ланка
москва
жуковский
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854864318_0:143:3236:1964_1920x0_80_0_0_d5f43697003c9933eb890323bbfede64.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА новости. Рейс авиакомпании Red Wings Москва - Хамбантота (Шри-Ланка), который ранее был задержан для обеспечения безопасности полетов, в настоящее время вылетел на Шри-Ланку, сообщили РИА Новости в компании. "Самолет вылетел из Жуковского", - заявили РИА Новости в четверг днем в авиакомпании. Ранее Telegram-канал Shot написал, что более 13 часов пассажиры рейса Red Wings из Москвы на Шри-Ланку не могут вылететь из аэропорта Жуковский, самолет из Москвы в Хамбантоту должен был вылететь накануне в 22.20. Рейс был задержан для обеспечения безопасности полетов, сообщили РИА Новости в компании.
https://ria.ru/20240104/samolet-1919687509.html
шри-ланка
москва
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854864318_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ffac25dc689341f986f1b15a0eeecf34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шри-ланка, москва, жуковский, происшествия
Шри-Ланка, Москва, Жуковский, Происшествия
Рейс Red Wings, задержанный на несколько часов, вылетел из Жуковского

Задержанный на несколько часов рейс Red Wings вылетел из Жуковского на Шри-Ланку

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет авиакомпании Red Wings в небе
 Самолет авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА новости. Рейс авиакомпании Red Wings Москва - Хамбантота (Шри-Ланка), который ранее был задержан для обеспечения безопасности полетов, в настоящее время вылетел на Шри-Ланку, сообщили РИА Новости в компании.
"Самолет вылетел из Жуковского", - заявили РИА Новости в четверг днем в авиакомпании.
Ранее Telegram-канал Shot написал, что более 13 часов пассажиры рейса Red Wings из Москвы на Шри-Ланку не могут вылететь из аэропорта Жуковский, самолет из Москвы в Хамбантоту должен был вылететь накануне в 22.20. Рейс был задержан для обеспечения безопасности полетов, сообщили РИА Новости в компании.
Самолет - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В аэропорту Стамбула самолет прервал взлет из-за кошки﻿
Вчера, 12:29
 
Шри-ЛанкаМоскваЖуковскийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала