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Румыния в рамках программы НАТО приобретет 200 ракет системы Patriot - РИА Новости, 04.01.2024
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19:53 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/rumyniya-1919737568.html
Румыния в рамках программы НАТО приобретет 200 ракет системы Patriot
Румыния в рамках программы НАТО приобретет 200 ракет системы Patriot - РИА Новости, 04.01.2024
Румыния в рамках программы НАТО приобретет 200 ракет системы Patriot
Румыния приобретет в рамках программы НАТО 200 ракет системы Patriot общей стоимостью более 1 миллиард долларов, заявил в четверг румынский министр обороны... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T19:53
2024-01-04T19:53
в мире
румыния
клаус йоханнис
нато
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КИШИНЕВ, 4 янв – РИА Новости. Румыния приобретет в рамках программы НАТО 200 ракет системы Patriot общей стоимостью более 1 миллиард долларов, заявил в четверг румынский министр обороны Анджел Тылвар. Ранее агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) сообщило, что поможет странам альянса, в том числе Германии, Нидерландам, Румынии и Испании, совместно приобрести 1 тысячу снарядов для американских зенитных ракетных комплексов Patriot посредством общего контракта. "Министерство национальной обороны (МНО) запросило и получило одобрение парламента Румынии на участие в этой совместной программе закупок, общая сметная стоимость всего пакета из 200 ракет Patriot, предназначенных для пополнения боевых запасов нашей армии, составляет 1,09 миллиарда евро без учета НДС. Это приобретение демонстрирует, что у НАТО есть адекватные решения, адаптированные для безопасности в регионе", - цитирует Тылвара пресс-служба МНО Румынии. Румынский министр подчеркнул, что Бухарест и далее предпримет необходимые шаги для приобретения современной военной техники и боеприпасов. "Программы помощи будут способствовать развитию и поддержанию румынской армией надежного и устойчивого, надежного, оперативно совместимого, гибкого и эффективного оборонного потенциала. Румыния последовательно выполняет свои обязательства, взятые на себя в результате членства в НАТО и ЕС, и вносит свой вклад в реализацию эффективных мер по сдерживанию любой агрессии против евроатлантического региона и формулированию адекватного ответа на текущие и будущие вызовы среды безопасности", - добавил Тылвар. Боевая группа НАТО (BGFP) в Румынии была создана в мае 2022 года. На сегодняшний день в Румынии находятся военные из Франции, Бельгии и Нидерландов, не исключено участие и других стран. Боевая группа владеет легкой бронетехникой и танками, но рассчитывает в будущем получить тяжелое вооружение. Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что хочет увеличить американское присутствие в регионе во всех его аспектах: военном, экономическом, энергетическом и политическом.
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в мире, румыния, клаус йоханнис, нато, евросоюз, нидерланды, германия
В мире, Румыния, Клаус Йоханнис, НАТО, Евросоюз, Нидерланды, Германия
Румыния в рамках программы НАТО приобретет 200 ракет системы Patriot

Румыния в рамках программы НАТО приобретет 200 ракет системы Patriot

© iStock.com / Thomas FaullФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© iStock.com / Thomas Faull
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 янв – РИА Новости. Румыния приобретет в рамках программы НАТО 200 ракет системы Patriot общей стоимостью более 1 миллиард долларов, заявил в четверг румынский министр обороны Анджел Тылвар.
Ранее агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) сообщило, что поможет странам альянса, в том числе Германии, Нидерландам, Румынии и Испании, совместно приобрести 1 тысячу снарядов для американских зенитных ракетных комплексов Patriot посредством общего контракта.
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«
"Министерство национальной обороны (МНО) запросило и получило одобрение парламента Румынии на участие в этой совместной программе закупок, общая сметная стоимость всего пакета из 200 ракет Patriot, предназначенных для пополнения боевых запасов нашей армии, составляет 1,09 миллиарда евро без учета НДС. Это приобретение демонстрирует, что у НАТО есть адекватные решения, адаптированные для безопасности в регионе", - цитирует Тылвара пресс-служба МНО Румынии.
Румынский министр подчеркнул, что Бухарест и далее предпримет необходимые шаги для приобретения современной военной техники и боеприпасов.
«
"Программы помощи будут способствовать развитию и поддержанию румынской армией надежного и устойчивого, надежного, оперативно совместимого, гибкого и эффективного оборонного потенциала. Румыния последовательно выполняет свои обязательства, взятые на себя в результате членства в НАТО и ЕС, и вносит свой вклад в реализацию эффективных мер по сдерживанию любой агрессии против евроатлантического региона и формулированию адекватного ответа на текущие и будущие вызовы среды безопасности", - добавил Тылвар.
Боевая группа НАТО (BGFP) в Румынии была создана в мае 2022 года. На сегодняшний день в Румынии находятся военные из Франции, Бельгии и Нидерландов, не исключено участие и других стран. Боевая группа владеет легкой бронетехникой и танками, но рассчитывает в будущем получить тяжелое вооружение.
Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что хочет увеличить американское присутствие в регионе во всех его аспектах: военном, экономическом, энергетическом и политическом.
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