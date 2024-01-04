https://ria.ru/20240104/rubl-1918996906.html

Факторы риска: что будет с рублем после Нового года

Факторы риска: что будет с рублем после Нового года - РИА Новости, 04.01.2024

Факторы риска: что будет с рублем после Нового года

В 2023-м российская валюта почти непрерывно падала — сказались санкционное давление, перенастройка импорта и внешней торговли. C ноября рубль стабилизировался,... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T08:00

2024-01-04T08:00

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2023-м российская валюта почти непрерывно падала — сказались санкционное давление, перенастройка импорта и внешней торговли. C ноября рубль стабилизировался, во многом за счет мер финансовых властей. Сейчас на курс влияет множество разнонаправленных факторов. Есть ли предпосылки для новой волны ослабления, ждать ли резких колебаний — в материале РИА Новости.Продажа выручки и налог на сверхприбыльЭкспорт сократился, продавцы получали от недружественных контрагентов все меньше иностранной валюты, спрос на которую увеличился из-за роста параллельного импорта — рубль почти весь год дешевел.Пришлось вмешаться финансовым властям. В частности, они обязали экспортеров зачислять на внутренние счета не менее 80 процентов валютной выручки, а продавать — 90 процентов. Это сбалансировало рынок. С ноября доллар стоит в диапазоне 87–92 рубля.Действие указа об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами на бирже завершится в середине апреля. Соответственно, в первом квартале изменений не предвидится, полагает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global."Так как график продажи валюты экспортерами на бирже не раскрывается, теоретически в любой день рубль может укрепиться до 88–90 за доллар. Указ фактически делает курс искусственным — его можно регулировать, увеличивая или уменьшая продажи валюты. Поэтому рубль, скорее всего, стабилизировался в комфортном для всех диапазоне", — поясняет аналитик.Еще один фактор — приближается налоговый период, когда компании обычно реализуют на рынке валютную выручку. Это также временно повышает спрос на рубль.Кроме того, с января вступил в силу закон о разовом налоге на сверхприбыль (windfall tax) для крупных компаний, получивших больше миллиарда рублей в 2021-2022-м. Ставка — десять процентов суммы превышения над средним уровнем за 2018-2019-й.В бюджет уже поступили 315 миллиардов по этому налогу. Минфин рассчитывал на 300. Расплатились не все, так что в итоге может получиться больше 400."Не исключено временное укрепление рубля до конца месяца, поскольку крайний срок погашения налога — 28 января. До 88-90 за доллар и 97-100 за евро", — уточняет Павел Журавлев, начальник отдела инвестиционной аналитики Ренессанс Банка.Ключевая ставкаЗа полгода Банк России поднял ключевую ставку с 7,5 процента до 16. Это повышает привлекательность рублевых вложений, снижая спрос импортеров на иностранную валюту."Можно ожидать 88-90 за доллар в первом квартале, текущая недооцененность рубля — 10-15 процентов. Но тут все зависит от объема экспорта", — указывает Олег Воробьев, член комитета "Деловой России" по торговле.Вместе с тем, как отмечает Михаил Беспалов, аналитик "КСП Капитал", на фоне ограничений ЦБ воздействие ставки на курс выражено не так ярко и реализуется с определенным лагом. К тому же удорожание заимствований уменьшает совокупный потребительский спрос.Как сказала в декабре глава регулятора Эльвира Набиуллина, ключевую ставку оставят высокой до тех пор, пока в ЦБ не увидят устойчивой тенденции к замедлению инфляции. Аналитики не исключают дальнейшего повышения — до 17-18 процентов. Жесткая денежно-кредитная политика поддержит нацвалюту."Диапазон рубля на первый квартал — 83,50–96,00 за доллар, 90–104 за евро и 11,90–13,30 за юань", — прогнозирует Гузель Проценко, гендиректор "Альфа-Форекс"."Долго не задержится"Важна и ситуация на нефтяном рынке. В Минэнерго США с учетом решения ОПЕК об очередном сокращении добычи в январе — марте ждут мирового дефицита в 0,8 миллиона баррелей в сутки. Оценка ОПЕК — около 2,5 миллиона. Такое расхождение — следствие высокой неопределенности перспектив крупнейших экономик в наступившем году.В российском бюджете заложены следующие цены: эталонный сорт Brent — 85 долларов, отечественная Urals — 71,3.По прогнозу аналитиков брокера ВТБ "Мои инвестиции", за Urals в среднем будут давать 78 долларов, мировые котировки — в районе 87.Конъюнктуру на сырьевых рынках эксперты относят к факторам риска: высокие ставки западных центробанков отрицательно сказываются на потенциале роста мировой экономики, что давит на нефтяные цены и, как следствие, на валютные доходы России.Как добавляет Эдуард Христианов, первый заместитель председателя правления РосДорБанка, котировки нефти уже не так коррелируют со стоимостью рубля, однако связь сохраняется.Волатильность национальной денежной единицы усилит расширение санкций. В частности, на ММВБ, что весьма вероятно уже в первом квартале. Тогда рубль провалится за 100 относительно доллара, но ненадолго, предупреждают в РосДорБанке."Риски следующие: геополитическая обстановка, новые санкции против российского бизнеса, падение цен на нефть, если ОПЕК+ не справится, отмена обязательной продажи экспортерами валютной выручки, смягчение монетарной политики и снижение процентных ставок. Сто рублей за доллар на короткий период возможны", — указывает Андрей Лобода, директор по коммуникациям BitRiver.В Ренессанс Банке не ждут сильных колебаний в первом квартале. Их базовый прогноз: 89–92 за доллар и 95–98 за евро.

https://ria.ru/20231224/tsentrobank-1917751751.html

https://ria.ru/20231227/neft-1918396456.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, сша, опек, центральный банк рф (цб рф), курс рубля, доллар, евро, курс доллара, новый год