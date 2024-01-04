https://ria.ru/20240104/rezhisser-1919750393.html
Умерла режиссер Елена Демидова
Умерла режиссер Елена Демидова - РИА Новости, 05.01.2024
Умерла режиссер Елена Демидова
Режиссер-документалист Елена Демидова скончалась на 60-м году жизни. Об этом сообщила ее коллега Марина Разбежкина на своей странице в социальных сетях. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-04T22:59
2024-01-04T22:59
2024-01-05T07:36
культура
общество
марина разбежкина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/04/1919749941_0:64:1080:672_1920x0_80_0_0_e47bb2e7f803c04fac51f4b53cda49fd.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Режиссер-документалист Елена Демидова скончалась на 60-м году жизни. Об этом сообщила ее коллега Марина Разбежкина на своей странице в социальных сетях.Причина ее смерти не уточняется.Демидова окончила МГТУ имени Баумана по специальности "инженер". Специальность режиссера получила в киношколе в 2006 году. Была членом Союза кинематографистов и состояла в Гильдии кинорежиссеров. Кроме того, она работала с киностудией имени Горького и телеканалами "Культура" и YLE.Наиболее известные работы Демидовой — картины "Алиса из Страны чудес", "Прикосновение ветра", а также "Саша, Лена и железный дракон".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/04/1919749941_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_c3cbb630d42d4e5733c4e7b5ca5b49f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, марина разбежкина, россия
Культура, Общество, Марина Разбежкина, Россия
Умерла режиссер Елена Демидова
Режиссер Елена Демидова умерла в возрасте 59 лет
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Режиссер-документалист Елена Демидова скончалась на 60-м году жизни. Об этом сообщила ее коллега Марина Разбежкина на своей странице в социальных сетях.
Причина ее смерти не уточняется.
Демидова окончила МГТУ имени Баумана
по специальности "инженер". Специальность режиссера получила в киношколе в 2006 году. Была членом Союза кинематографистов и состояла в Гильдии кинорежиссеров. Кроме того, она работала с киностудией имени Горького и телеканалами "Культура" и YLE.
Наиболее известные работы Демидовой — картины "Алиса из Страны чудес", "Прикосновение ветра", а также "Саша, Лена и железный дракон".