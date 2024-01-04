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Умерла режиссер Елена Демидова - РИА Новости, 05.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:59 04.01.2024 (обновлено: 07:36 05.01.2024)
https://ria.ru/20240104/rezhisser-1919750393.html
Умерла режиссер Елена Демидова
Умерла режиссер Елена Демидова - РИА Новости, 05.01.2024
Умерла режиссер Елена Демидова
Режиссер-документалист Елена Демидова скончалась на 60-м году жизни. Об этом сообщила ее коллега Марина Разбежкина на своей странице в социальных сетях. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-04T22:59
2024-01-05T07:36
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Режиссер-документалист Елена Демидова скончалась на 60-м году жизни. Об этом сообщила ее коллега Марина Разбежкина на своей странице в социальных сетях.Причина ее смерти не уточняется.Демидова окончила МГТУ имени Баумана по специальности "инженер". Специальность режиссера получила в киношколе в 2006 году. Была членом Союза кинематографистов и состояла в Гильдии кинорежиссеров. Кроме того, она работала с киностудией имени Горького и телеканалами "Культура" и YLE.Наиболее известные работы Демидовой — картины "Алиса из Страны чудес", "Прикосновение ветра", а также "Саша, Лена и железный дракон".
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общество, марина разбежкина, россия
Культура, Общество, Марина Разбежкина, Россия
Умерла режиссер Елена Демидова

Режиссер Елена Демидова умерла в возрасте 59 лет

© Фото : соцсети Елены ДемидовойРежиссер Елена Демидова
Режиссер Елена Демидова - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : соцсети Елены Демидовой
Режиссер Елена Демидова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Режиссер-документалист Елена Демидова скончалась на 60-м году жизни. Об этом сообщила ее коллега Марина Разбежкина на своей странице в социальных сетях.
Причина ее смерти не уточняется.
Демидова окончила МГТУ имени Баумана по специальности "инженер". Специальность режиссера получила в киношколе в 2006 году. Была членом Союза кинематографистов и состояла в Гильдии кинорежиссеров. Кроме того, она работала с киностудией имени Горького и телеканалами "Культура" и YLE.
Наиболее известные работы Демидовой — картины "Алиса из Страны чудес", "Прикосновение ветра", а также "Саша, Лена и железный дракон".
 
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