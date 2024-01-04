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Умерла режиссер Елена Демидова

Умерла режиссер Елена Демидова - РИА Новости, 05.01.2024

Умерла режиссер Елена Демидова

Режиссер-документалист Елена Демидова скончалась на 60-м году жизни. Об этом сообщила ее коллега Марина Разбежкина на своей странице в социальных сетях. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-04T22:59

2024-01-04T22:59

2024-01-05T07:36

культура

общество

марина разбежкина

россия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Режиссер-документалист Елена Демидова скончалась на 60-м году жизни. Об этом сообщила ее коллега Марина Разбежкина на своей странице в социальных сетях.Причина ее смерти не уточняется.Демидова окончила МГТУ имени Баумана по специальности "инженер". Специальность режиссера получила в киношколе в 2006 году. Была членом Союза кинематографистов и состояла в Гильдии кинорежиссеров. Кроме того, она работала с киностудией имени Горького и телеканалами "Культура" и YLE.Наиболее известные работы Демидовой — картины "Алиса из Страны чудес", "Прикосновение ветра", а также "Саша, Лена и железный дракон".

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общество, марина разбежкина, россия