https://ria.ru/20240104/raduga-1919679441.html

В Москве зафиксировали зимнюю радугу

В Москве зафиксировали зимнюю радугу - РИА Новости, 04.01.2024

В Москве зафиксировали зимнюю радугу

Редкое явление - зимняя радуга - зафиксировано в Москве, она образовалась из-за преломление света в ледяных иглах, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T11:09

2024-01-04T11:09

2024-01-04T11:13

москва

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Редкое явление - зимняя радуга - зафиксировано в Москве, она образовалась из-за преломление света в ледяных иглах, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Редкое явление - зимняя радуга - зафиксировано в Москве, она образовалась из-за преломление света в ледяных иглах. Происходит процесс вымерзания водяного пара из-за сильного холода", - сказал Тишковец. Ранее, в среду, синоптик сообщал, что в результате ударивших в Центральной России аномальных морозов в московском небе было зафиксировано еще одно редкое атмосферное явление - ледяные иглы.

https://ria.ru/20240104/peterburg-1919676102.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, евгений тишковец, общество