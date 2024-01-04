https://ria.ru/20240104/raduga-1919679441.html
В Москве зафиксировали зимнюю радугу
В Москве зафиксировали зимнюю радугу - РИА Новости, 04.01.2024
В Москве зафиксировали зимнюю радугу
Редкое явление - зимняя радуга - зафиксировано в Москве, она образовалась из-за преломление света в ледяных иглах, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T11:09
2024-01-04T11:09
2024-01-04T11:13
москва
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Редкое явление - зимняя радуга - зафиксировано в Москве, она образовалась из-за преломление света в ледяных иглах, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Редкое явление - зимняя радуга - зафиксировано в Москве, она образовалась из-за преломление света в ледяных иглах. Происходит процесс вымерзания водяного пара из-за сильного холода", - сказал Тишковец. Ранее, в среду, синоптик сообщал, что в результате ударивших в Центральной России аномальных морозов в московском небе было зафиксировано еще одно редкое атмосферное явление - ледяные иглы.
https://ria.ru/20240104/peterburg-1919676102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, евгений тишковец, общество
Москва, Евгений Тишковец, Общество
В Москве зафиксировали зимнюю радугу
В Москве увидели радугу, появившуюся из-за преломления света в ледяных иглах
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Редкое явление - зимняя радуга - зафиксировано в Москве, она образовалась из-за преломление света в ледяных иглах, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
"Редкое явление - зимняя радуга - зафиксировано в Москве, она образовалась из-за преломление света в ледяных иглах. Происходит процесс вымерзания водяного пара из-за сильного холода", - сказал Тишковец.
Ранее, в среду, синоптик сообщал, что в результате ударивших в Центральной России аномальных морозов в московском небе было зафиксировано еще одно редкое атмосферное явление - ледяные иглы.
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